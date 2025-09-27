امام‌جمعه خرم‌آباد با تأکید بر ظرفیت‌های طبیعی و معدنی استان لرستان، این منطقه را یکی از نقاط کلیدی اقتصادی و استراتژیک کشور خواند و نقش مردم و رزمندگان این استان در دفاع مقدس را برجسته کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- حجت‌الاسلام والمسلمین  سید احمدرضا شاهرخی گفت: جمعیت ایران یک درصد جمعیت جهان است اما ذخایر طبیعی و معدنی ما چندین برابر این سهم است.

او گفت:  استان لرستان به‌تنهایی ۲۸ درصد سنگ‌های تزئینی کشور و ۳ درصد ذخایر جهانی را در خود جای داده است.

وی با اشاره به توجه همیشگی قدرت‌های استعماری به این سرزمین افزود: چنین سرزمینی همواره مورد طمع دشمنان بوده است.

 یاد شهدا؛ شاهرگ زندگی استان و کشور

امام‌جمعه خرم‌آباد یادآور شد: زندگی ما آکنده از یاد شهداست و هر کوچه و خیابان این کشور به نام و خاطره آنان زینت یافته است.

وی به نقش ویژه مردم لرستان در دفاع مقدس اشاره کرد: استان لرستان هم‌پای استان‌های مرزی آسیب دید و هم به‌عنوان معین و پشتیبان عمل کرد؛ بنابراین باید در موزه دفاع مقدس تلاش‌ها و ایثارگری‌های رزمندگان استان از ارتش، سپاه، بسیج، فراجا و عشایر به‌طور کامل بازنمایی شود.

 ملت ایران؛ شکست‌ناپذیر در برابر تحریم‌ها

شاهرخی با اشاره به فشارهای دشمنان گفت: اگر چنین تحریم‌هایی بر آمریکا یا کشورهای اروپایی تحمیل می‌شد، از درون متلاشی می‌شدند. اما ملت ایران با هوشمندی راه‌های مقابله با تحریم را یافته و در هر عرصه‌ای پاسخ کوبنده به دشمن داده است.

وی در تشریح تفاوت دفاع مقدس با سایر جنگ‌ها خاطرنشان کرد: رزمندگان ایران مشتاقانه و داوطلبانه وارد میدان شدند. ابتدا رشد ایمانی و معنوی پیدا می‌کردند و سپس به سلاح مجهز می‌شدند، به همین دلیل توانستند خطوط دشمن را در عملیات‌ها بشکنند.

همچنین افزود: پشتیبانی ملت از جبهه‌ها نیز مثال‌زدنی بود. حتی در مدارس مواد اولیه جمع‌آوری و غذا پخته می‌شد تا درآمد آن برای جبهه‌ها ارسال شود.

امام‌جمعه خرم‌آباد درباره دستاوردهای نظامی و دفاعی کشور گفت: اگر همه توان کشور صرف ساخت هواپیمای جنگی می‌شد، نهایتاً دو نسل از دشمن عقب می‌ماندیم، اما با تأکید رهبر معظم انقلاب بر صنایع موشکی، امروز ایران اسلامی در فناوری موشکی و پهپادی به جایگاهی رسیده که از مرز دانش عبور کرده و بازدارندگی راهبردی در منطقه ایجاد نموده است.

 

برچسب ها: ذخایر معدنی ، امام جمعه
خبرهای مرتبط
کشف چهار پهنه جدید مسی در استان کرمان+ فیلم
رئیس خانه معدن ایران؛
ایران از نظر ذخایر معدنی جزو ۱۰ کشور برتر دنیاست
۸۵۰ معدن خراسان رضوی فعال است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قطار پاییز در بیشه؛ روایت رنگ‌ها کنار ریل و آبشار
در سایه فلک‌الافلاک، خانه‌ای که باید دید
درمان در لرستان؛ پروژه‌های نیمه‌تمام و رؤیای تخت‌های بیمارستانی
دارایی‌های راکد به چرخه اقتصاد بازمی‌گردند
۳۸۰۰ خانواده لرستانی از فهرست حمایت کمیته امداد خارج شدند
کاوش‌های تازه باستان‌شناسی در تپه زیر قلعه خرم‌آباد آغاز شد
آخرین اخبار
کاوش‌های تازه باستان‌شناسی در تپه زیر قلعه خرم‌آباد آغاز شد
۳۸۰۰ خانواده لرستانی از فهرست حمایت کمیته امداد خارج شدند
دارایی‌های راکد به چرخه اقتصاد بازمی‌گردند
درمان در لرستان؛ پروژه‌های نیمه‌تمام و رؤیای تخت‌های بیمارستانی
در سایه فلک‌الافلاک، خانه‌ای که باید دید
قطار پاییز در بیشه؛ روایت رنگ‌ها کنار ریل و آبشار
هدررفت آب، تهدید معیشت کشاورزان لرستانی؛ آبیاری مدرن تنها راهکار نجات