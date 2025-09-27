باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- حجتالاسلام والمسلمین سید احمدرضا شاهرخی گفت: جمعیت ایران یک درصد جمعیت جهان است اما ذخایر طبیعی و معدنی ما چندین برابر این سهم است.
او گفت: استان لرستان بهتنهایی ۲۸ درصد سنگهای تزئینی کشور و ۳ درصد ذخایر جهانی را در خود جای داده است.
وی با اشاره به توجه همیشگی قدرتهای استعماری به این سرزمین افزود: چنین سرزمینی همواره مورد طمع دشمنان بوده است.
یاد شهدا؛ شاهرگ زندگی استان و کشور
امامجمعه خرمآباد یادآور شد: زندگی ما آکنده از یاد شهداست و هر کوچه و خیابان این کشور به نام و خاطره آنان زینت یافته است.
وی به نقش ویژه مردم لرستان در دفاع مقدس اشاره کرد: استان لرستان همپای استانهای مرزی آسیب دید و هم بهعنوان معین و پشتیبان عمل کرد؛ بنابراین باید در موزه دفاع مقدس تلاشها و ایثارگریهای رزمندگان استان از ارتش، سپاه، بسیج، فراجا و عشایر بهطور کامل بازنمایی شود.
ملت ایران؛ شکستناپذیر در برابر تحریمها
شاهرخی با اشاره به فشارهای دشمنان گفت: اگر چنین تحریمهایی بر آمریکا یا کشورهای اروپایی تحمیل میشد، از درون متلاشی میشدند. اما ملت ایران با هوشمندی راههای مقابله با تحریم را یافته و در هر عرصهای پاسخ کوبنده به دشمن داده است.
وی در تشریح تفاوت دفاع مقدس با سایر جنگها خاطرنشان کرد: رزمندگان ایران مشتاقانه و داوطلبانه وارد میدان شدند. ابتدا رشد ایمانی و معنوی پیدا میکردند و سپس به سلاح مجهز میشدند، به همین دلیل توانستند خطوط دشمن را در عملیاتها بشکنند.
همچنین افزود: پشتیبانی ملت از جبههها نیز مثالزدنی بود. حتی در مدارس مواد اولیه جمعآوری و غذا پخته میشد تا درآمد آن برای جبههها ارسال شود.
امامجمعه خرمآباد درباره دستاوردهای نظامی و دفاعی کشور گفت: اگر همه توان کشور صرف ساخت هواپیمای جنگی میشد، نهایتاً دو نسل از دشمن عقب میماندیم، اما با تأکید رهبر معظم انقلاب بر صنایع موشکی، امروز ایران اسلامی در فناوری موشکی و پهپادی به جایگاهی رسیده که از مرز دانش عبور کرده و بازدارندگی راهبردی در منطقه ایجاد نموده است.