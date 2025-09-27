سخنگوی مرکز مبادله گفت: یکصد و بیست و هفتمین جلسه حراج شمش طلا فردا یکشنبه، ششم مهرماه ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - اصغر بالسینی سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: از ابتدای سال تاکنون، ۲۹ جلسه حراج شمش طلا در مرکز مبادله ایران برگزار شده است که در نتیجه آن، ۲۲۳۷ کیلوگرم شمش به ارزش حدود ۲۰.۸ هزار میلیارد تومان به فروش رسید.

او در ادامه افزود: یکصد و بیست و هفتمین جلسه حراج شمش طلا فردا یکشنبه، ششم مهرماه ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد؛ متقاضیان خرید شمش طلای مرکز مبادله ایران می‌توانند با واریز مبلغ ۱۰ میلیارد ریال (یک میلیارد تومان) به عنوان وجه الضمان به ازای هر قطعه شمش طلا تا ساعت ۲۴ امروز شنبه، پنجم مهرماه، در یکصد و بیست و هفتمین حراج این مرکز شرکت کنند.

این مقام مسئول گفت: وزن هر قطعه شمش طلا یک کیلوگرم و با حداقل عیار ۹۹۵ در هزار خواهد بود.