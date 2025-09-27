باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمانه هرمزی - برآبادی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی با حضور در برنامه پرسمان صدا و سیمای استان گفت: رویداد ایران جان قرار است در آبان برگزار شود؛ در این رویداد، ظرفیت‌های بالای استان در حوزه‌های مختلف از جمله گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی که تاکنون ناشناخته مانده‌اند، به مدت یک هفته از طریق آنتن‌های سراسری به مردم کشور معرفی خواهد شد.

او افزود: این برنامه به رفع محرومیت و کمبود شناخت از این ظرفیت‌ها کمک می‌کند؛ از دو هفته پیش که قطعی شدن این برنامه اعلام شد، جلسات برنامه‌ریزی در حال برگزاری است.

برآبادی بیان کرد: رئیس صدا و سیما پیشنهاد داده است که در هفته گردشگری، برنامه‌ای مشابه «ایران جان» به صورت مانور در استان اجرا شود تا کمبود‌ها شناسایی و پیش از برنامه اصلی اصلاح گردند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی ادامه داد: پاییز به عنوان فصل گردشگری و آبان ماه به عنوان ماه گردشگری استان تعیین شده است و تلاش استاندار و رئیس صدا و سیما بر این است که برنامه در همین ماه برگزار شود.

او عنوان کرد: در این برنامه، کلیپ‌هایی در حوزه‌های مختلف شامل مراسم، رویدادها، جشنواره‌ها، گردشگری و صنایع دستی به نمایش گذاشته خواهد شد؛ همچنین برخی موارد به صورت زنده مانند جشنواره غذا، جشنواره بازی‌های بومی محلی و آیین‌هایی چون عروسی چنشت پخش می‌شوند.

برآبادی تصریح کرد: این برنامه یک کار مردمی و متفاوت است و از شهروندان درخواست می‌شود که هرگونه جشنواره یا رویداد محلی که تاکنون به آن پرداخته نشده و ادارات از آن مطلع نبوده‌اند، به ادارات مربوطه اطلاع‌رسانی کنند تا برنامه‌ای جامع و کامل از استان در این هفته به نمایش گذاشته شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی اظهار کرد: شهر سه قلعه به دلیل کویر، ماسه‌ها و تاریک‌ترین آسمان، یکی از قطب‌های گردشگری محسوب می‌شود؛ برنامه‌ریزی برای برگزاری یک رویداد گردشگری در این شهر انجام شده، اما متأسفانه این شهر بخشدار ندارد.

او گفت: برای احداث مکان‌های بوم‌گردی، متقاضیان می‌توانند مشخصات خود و محل مورد نظر (زمین، کارگاه یا خانه) را به ادارات و نمایندگی‌ها ارائه دهند؛ این فرآیند به صورت الکترونیکی انجام می‌شود و نیازی به مراجعه به مرکز استان نیست؛ تمامی مراحل به صورت الکترونیکی است و تنها بازدید حضوری لازم است؛ شهر‌هایی مانند طبس، فردوس و بشرویه در این زمینه رشد خوبی داشته‌اند.

برآبادی افزود: در هفته گردشگری، برنامه‌های مختلفی تدارک دیده شده است و این فرصت برای سرمایه‌گذاری مورد توجه قرار گرفته است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی بیان کرد: ۲۷ عنوان برنامه فرهنگی، جشنواره و رویداد با ارزش ۲۵۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

او ادامه داد: ۱۳ پروژه توسط بخش خصوصی و ۱۶ پروژه دولتی افتتاح خواهد شد که مجموعاً ۲۹ پروژه را شامل می‌شود.

برآبادی عنوان کرد: امسال در بیرجند، طبس و سایر مناطق، به گردشگری کودک توجه ویژه‌ای شده است؛ بازی‌هایی طراحی شده و تور‌های آشنایی برای کودکان برگزار شده تا فرهنگ گردشگری از پایه تقویت شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی تصریح کرد: برنامه‌هایی در ارتباط با گردشگری برای توان‌خواهان و معلولین نیز تدارک دیده شده است.

او اظهار کرد: برنامه‌ها در این هفته با محوریت مردم طراحی شده‌اند تا شهروندان میزبان برنامه‌ها باشند.