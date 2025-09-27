هواشناسی فارس از تداوم شرایط کم‌بارشی در فصل پاییز خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید قاسم حسینی مدیر کل هواشناسی استان فارس گفت: بر اساس آخرین داده‌های هواشناسی، بارش‌های موثر از نیمه دوم آبان آغاز خواهند شد، از نیمه آبان تا نیمه آذر، میزان بارش‌ها کمتر از نرمال و از نیمه آذر تا بهمن در حد نرمال پیش‌بینی شده است.

او اظهار کرد: پارسال بیشتر نقاط استان خشکسالی را تجربه کردند، به‌گونه‌ای که میزان بارش‌ها ۴۰ درصد زیر حد نرمال بود.

پارسال به صورت میانگین در فارس ۱۷۹ میلیمتر باران بارید که نسبت به بارش نرمال استان ۳۶ درصد و نسبت به سال زراعی گذشته ۳۳ درصد کاهش را نشان می‌دهد. اردکان با ۵۴۹ میلیمتر پر بارش‌ترین نقطه استان و زرین دشت با ۳۹ میلیمتر باران کم بارش‌ترین نقطه استان بود.. در شیراز هم در مجموع ۳۷۰ میلیمتر باران بارید.

با این حال، امکان تغییر در نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی وجود دارد و این پیش‌بینی‌ها ماهانه به‌روزرسانی می‌شوند.

منبع: هواشناسی فارس

برچسب ها: پاییز ، استان فارس ، هواشناسی فارس
خبرهای مرتبط
فارس بارانی می‌شود
استان فارس برفی می‌شود
گرد و غبار و وزش باد شدید در انتظار فارسی‌ها
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
۳ کشته و ۲ مصدوم در تصادف محور مرودشت - کوه سبز
معرفی مدیرعامل جدید باشگاه شهید سپاسی شیراز
فارس رتبه سوم کشور در تولید عسل با بیش از ۱۱ میلیون کلنی زنبور عسل
حمایت جامعه روحانیت شیراز از فرمایشات مقام معظم رهبری
افتتاح پروژه اضطراری افزایش ظرفیت خط انتقال آب به فسا؛ گامی مهم در رفع تنش آبی شهرستان
معرفی ۱۲۰ فرصت ۹ میلیارد یورویی فارس در شیراز اکسپو ۲۰۲۵
حمایت از ۱۰ هزار دانش‌آموز نیازمند/ شیراز در مسیر الگوی ملی حمایت کرامت‌محور
پاییز کم‌بارش در انتظار فارسی‌ها
آخرین اخبار
پاییز کم‌بارش در انتظار فارسی‌ها
فارس رتبه سوم کشور در تولید عسل با بیش از ۱۱ میلیون کلنی زنبور عسل
معرفی مدیرعامل جدید باشگاه شهید سپاسی شیراز
حمایت از ۱۰ هزار دانش‌آموز نیازمند/ شیراز در مسیر الگوی ملی حمایت کرامت‌محور
حمایت جامعه روحانیت شیراز از فرمایشات مقام معظم رهبری
معرفی ۱۲۰ فرصت ۹ میلیارد یورویی فارس در شیراز اکسپو ۲۰۲۵
افتتاح پروژه اضطراری افزایش ظرفیت خط انتقال آب به فسا؛ گامی مهم در رفع تنش آبی شهرستان
۳ کشته و ۲ مصدوم در تصادف محور مرودشت - کوه سبز