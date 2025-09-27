باشگاه خبرنگاران جوان - سید قاسم حسینی مدیر کل هواشناسی استان فارس گفت: بر اساس آخرین دادههای هواشناسی، بارشهای موثر از نیمه دوم آبان آغاز خواهند شد، از نیمه آبان تا نیمه آذر، میزان بارشها کمتر از نرمال و از نیمه آذر تا بهمن در حد نرمال پیشبینی شده است.
او اظهار کرد: پارسال بیشتر نقاط استان خشکسالی را تجربه کردند، بهگونهای که میزان بارشها ۴۰ درصد زیر حد نرمال بود.
پارسال به صورت میانگین در فارس ۱۷۹ میلیمتر باران بارید که نسبت به بارش نرمال استان ۳۶ درصد و نسبت به سال زراعی گذشته ۳۳ درصد کاهش را نشان میدهد. اردکان با ۵۴۹ میلیمتر پر بارشترین نقطه استان و زرین دشت با ۳۹ میلیمتر باران کم بارشترین نقطه استان بود.. در شیراز هم در مجموع ۳۷۰ میلیمتر باران بارید.
با این حال، امکان تغییر در نقشهها و مدلهای هواشناسی وجود دارد و این پیشبینیها ماهانه بهروزرسانی میشوند.
منبع: هواشناسی فارس