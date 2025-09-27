معاونت بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان اردبیل با صدور اطلاعیه‌ای نسبت به کشت زودهنگام گندم و جو در مناطق گرمسیری استان هشدار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سیدغفور آقائی، با اشاره به خسارات ناشی از سرمازدگی در سال‌های گذشته به دلیل کشت زودهنگام گندم و جو، گفت: با توجه به تجربیات سال‌های قبل، ضروری است کشاورزان از کشت زودهنگام این محصولات به‌ویژه در مناطق گرمسیری خودداری کنند.

او با تأکید بر اهمیت رعایت تاریخ کشت مناسب بر اساس نظر محققین و کارشناسان و شرایط اقلیمی هر منطقه افزود: لازم است اطلاع‌رسانی و آموزش‌های ترویجی لازم به کشاورزان ارائه شود تا از بروز خسارت‌های احتمالی جلوگیری شود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان اردبیل همچنین از مدیران جهاد کشاورزی شهرستان‌ها خواست تا با نصب بنر و توزیع اطلاعیه‌های لازم در معابر عمومی، نسبت به آگاه‌سازی کشاورزان اقدام کرده و نتایج اقدامات انجام شده را به این معاونت ارسال کنند.

او تاکید کرد: این اطلاعیه در راستای حفظ سرمایه کشاورزان و جلوگیری از خسارات ناشی از عوامل طبیعی صادر شده و انتظار می‌رود کشاورزان با رعایت توصیه‌های کارشناسان، نسبت به کشت به موقع گندم و جو اقدام کنند.

