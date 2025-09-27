به مناسبت هفته دفاع مقدس مردم دهستان چراغ آباد منطقه توکهور وهشتبندی از خدمات چشم پزشکی رایگان بهره‌مند شدند.

 باشگاه خبرنگاران جوان-مسئول گروه جهادی چشم پزشکی وینا گفت: این گروه جهادی خدمات معاینه چشم، درمان تنبلی چشم بخصوص بچه ها، سنجش بینایی چشم، تشخیص آب مروارید و ضعیفی چشم به اهالی دهستان چراغ آباد ارائه دادند.

پرستو فروردین افزود: در این اردوی ۳ روزه بیش از ۵۰۰ نفر از اهالی دهستان چراغ آباد به صورت رایگان ویزیت شدند.

سرگرد پاسدار مصطفی نقیب زاده فرمانده حوزه بسیج امام حسن مجتبی (ع) دهستان چراغ آباد نیز گفت: علاوه بر برنامه ویزیت رایگان، برگزاری محفل انس با قرآن و یادواره شهدا از مهم‌ترین برنامه‌های هفته دفاع مقدس در دهستان چراغ آباد است.

گروه جهادی چشم پزشکی وینا از سال ۹۵ فعالیت خود را در مناطق محروم استان‌های هرمزگان، کرمان و سیستان و بلوچستان اغاز کرده و خدمات چشم پزشکی به مردم ارائه می‌دهد.

منبع : صدا و سیما 

