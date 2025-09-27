باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی علینژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک، در مجمع انتخاباتی فدراسیون زورخانهای و کشتی پهلوانی گفت: ورزش زورخانهای و کشتی پهلوانی در آیین ما قرار دارد و یک رشته ملی است. در واقع این رشته، ملیترین و ایرانیترین رشته ورزشی است که هم رزم دارد، هم نمایش. در ترویج این رشته در کشور و جهان کم کاری کردهایم و حق این رشته است که در ایران و دنیا بیشتر از این شناسانده شود. کار نمادین که در موزه المپیک قرار داده شده، نشان دادن ورزش زورخانهای است که همه از آن لذت میبرند. امیدوارم همه برای توسعه این رشته در ایران و خارج از ایران کمک کنیم و بتوانیم راههای میانبر پیدا کنیم که این رشته در جاهای مختلف شناخته شود.
همچنین سید محمد شروین اسبقیان نیز در بخشی از صحبتهای خود در این مجمع گفت: وزیر ورزش تأکیدات زیادی روی ورزش زورخانهای و کشتی پهلوانی دارد. ما باید زورخانهها را گسترش بدهیم. بر همین اساس دستوراتی به مدیران کل استانها نیز دادهایم.
وی افزود: ما ۱۷ مهر مسابقات قهرمانی آسیا را در آذربایجان غربی پیش رو داریم. اقدامات و تلاشهای زیادی برای این میزبانی صورت گرفته و از امروز نیز باید جدیتر از قبل پیگیری شود. وزیر ورزش امروز به من تاکید کرد که بعد از انتخابات، روی این موضوع جدیتر پیگیری شود.
اسبقیان خاطرنشان کرد: بحث استعدادیابی یکی از بحثهای جدی است که ما دنبال میکنیم و باران چشمه نیز روی این موضوع با هیأت رییسه صحبت کند. ما با ورزش زورخانهای کار زیادی داریم. حتی بخشنامه کردهایم که هیچ مسابقه بینالمللی بدون حضور مرشد آغاز نشود. ما باید وضع موجود را به صورت جدی حفظ کنیم و سیر صعودی داشته باشیم. به نظر من، برای کشور ما قابل قبول نیست که با این نظرات مسئولان و بیانات مقام معظم رهبری، شهری داشته باشیم که گود زورخانه نداشته باشد و باید توجه مان در این دوره بیشتر شود. شناختی که در این دوره چهار ساله داشتم، این است که باران چشمه مسائل را با سرعت بیشتری پیگیری خواهد کرد تا در راستای توسعه این رشته تلاش مضاعف داشته باشیم.
معاون وزیر ورزش در پایان گفت: اعزامهای برونمرزی نیز در این رشته باید هدفمند باشد، علیرغم اینکه اتفاق افتاده که یکی از اعزامها بدون تأییدیه شورای برون مرزی انجام شد و این موضوع را نیز به طور جدی دنبال میکنم و آنهایی که در این کار دخیل بودند، باید پاسخگوی این رفتار غیر قانونی خود باشند.