کارشناس بازار سرمایه گفت: ارزش معاملات امروز در بازار به ۵ هزار میلیارد تومان رسید و حدود ۱۴۰۰ میلیارد تومان از این مبلغ به بازار وارد شد.

در گفت و گوی ویژه خبری مطرح شد؛واقعیتهای اسنپ بک چیست؟
باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - محمد غفوری، کارشناس بازار سرمایه، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به بررسی وضعیت بازار سرمایه پرداخت و گفت: شاخص کل بازار امروز با رشد قابل توجهی به عدد ۲ میلیون و ۵۷۷ هزار واحدی رسید و این رشد بیش از ۲ درصد بود که در چند وقت اخیر بیسابقه به شمار میآید. همچنین، شاخص کل هموزن نیز با افزایش ۱۰۸۳۹ واحدی و رشد ۱.۴۱ درصدی به عدد ۷۸۰ هزار واحد رسید.
او افزود: ارزش معاملات امروز در بازار به ۵ هزار میلیارد تومان رسید و حدود ۱۴۰۰ میلیارد تومان از این مبلغ به بازار وارد شد. تقریباً ۸۲ درصد بازار در بازه مثبت و ۱۸ درصد در بازه منفی قرار داشتند.
او گفت: بیشترین ورود نقدینگی در این روز مربوط به صندوقهای سهامی و بیشترین خروج نقدینگی به صندوقهای درآمد ثابت به مبلغ ۲۸۰۰ میلیارد تومان بود.