کارشناس بازار سرمایه گفت: ارزش معاملات امروز در بازار به ۵ هزار میلیارد تومان رسید و حدود ۱۴۰۰ میلیارد تومان از این مبلغ به بازار وارد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - محمد غفوری، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به بررسی وضعیت بازار سرمایه پرداخت و گفت: شاخص کل بازار امروز با رشد قابل توجهی به عدد ۲ میلیون و ۵۷۷ هزار واحدی رسید و این رشد بیش از ۲ درصد بود که در چند وقت اخیر بی‌سابقه به شمار می‌آید. همچنین، شاخص کل هم‌وزن نیز با افزایش ۱۰۸۳۹ واحدی و رشد ۱.۴۱ درصدی به عدد ۷۸۰ هزار واحد رسید. 

او افزود: ارزش معاملات امروز در بازار به ۵ هزار میلیارد تومان رسید و حدود ۱۴۰۰ میلیارد تومان از این مبلغ به بازار وارد شد. تقریباً ۸۲ درصد بازار در بازه مثبت و ۱۸ درصد در بازه منفی قرار داشتند.

او گفت: بیشترین ورود نقدینگی در این روز مربوط به صندوق‌های سهامی و بیشترین خروج نقدینگی به صندوق‌های درآمد ثابت به مبلغ ۲۸۰۰ میلیارد تومان بود. 

برچسب ها: بورس ایران ، بازار سرمایه
خبرهای مرتبط
افزایش بیش از ۵۳ هزار واحدی شاخص بورس
سقف نرخ کارمزد شرکت­‌های کارگزاری از محل ارائه خدمات سرمایه­‌گذاری وجوه مشتریان تعیین شد
در گزارش باشگاه خبرنگاران جوان بخوانید؛
تداوم مشکلات مجامع شرکت‌های استانی سهام عدالت/ سهامداران چشم انتطار تعیین تکلیف
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تداوم مشکلات مجامع شرکت‌های استانی سهام عدالت/ سهامداران چشم انتطار تعیین تکلیف
واردات بنزین سوپر در پیچ وخم‌های اداری/ قیمت بنزین سوپر تحت تاثیر نرخ ارز قرار می‌گیرد
بازار مسکن خالی از حباب شد
راه اندازی سامانه جدید به جز سامانه املاک و اسکان تخلف است
خودکفایی ۹۰ درصدی برنج با افزایش بهره وری دست یافتنی است
تولید محصولات جالیزی متوقف نمی‌شود
شکاف قیمت برخی کالا‌ها از تولید تا مصرف به ۴۰۰ درصد می‌رسد+ فیلم
امسال بازار کالا‌های اساسی با ۸ میلیارد دلار ارز مدیریت می‌شود+ فیلم
عرضه مرغ بالاتر از ۱۳۵ هزارتومان گرانفروشی است
سرانه مصرف لبنیات با توزیع شیرمدارس ۵ درصد افزایش می‌یابد
آخرین اخبار
افزایش بیش از ۵۳ هزار واحدی شاخص بورس
قیمت جدید هرکیلو تخم مرغ برای مصرف کننده ۹۴ هزارتومان
توسعه کشاورزی داخلی راهکار تنظیم بازار داخل و صادرات هدفمند + فیلم
ساماندهی حساب‌های مازاد اشخاص تا پایان سال عملیاتی می‌شود
تملک اراضی راه آهن رشت - آستارا تا پایان سال/مدت‌هاست با تحریم زندگی می‌کنیم
خاموشی‌های خانگی متوقف شد
وزارت نیرو: ماینر غیرمجاز گزارش دهید و تا ۳۰۰ میلیون تومان پاداش بگیرید
فردا اولین حراج پاییزی شمش طلا برگزار می‌شود
توقف تخصیص آرد یارانه‌ای به واحد‌های جدید
آغاز ساماندهی ۶۵۰ میلیون حساب بانکی موجود در کشور
شکاف قیمت برخی کالا‌ها از تولید تا مصرف به ۴۰۰ درصد می‌رسد+ فیلم
سهم صنعت ایران از بازار عراق افزایش می‌یابد
بازطراحی شبکه سنجش منابع آب کشور در دستور کار سال آبی جدید
امسال بازار کالا‌های اساسی با ۸ میلیارد دلار ارز مدیریت می‌شود+ فیلم
اتمام باند غربی آزاد راه منجیل رودبار تا ۲ سال آینده
بازار مسکن خالی از حباب شد
خودکفایی ۹۰ درصدی برنج با افزایش بهره وری دست یافتنی است
اعمال تخفیفات مالیاتی از طریق اجرای ماده ۱۰۰
عرضه مرغ بالاتر از ۱۳۵ هزارتومان گرانفروشی است
سرانه مصرف لبنیات با توزیع شیرمدارس ۵ درصد افزایش می‌یابد
راه اندازی سامانه جدید به جز سامانه املاک و اسکان تخلف است
تولید محصولات جالیزی متوقف نمی‌شود
واردات بنزین سوپر در پیچ وخم‌های اداری/ قیمت بنزین سوپر تحت تاثیر نرخ ارز قرار می‌گیرد
تداوم مشکلات مجامع شرکت‌های استانی سهام عدالت/ سهامداران چشم انتطار تعیین تکلیف
ترافیک سنگین در تمامی محور‌های ورودی تهران
نواحی غربی کشور در ۵ مهرماه بارانی می‌شود
قیمت گذاری گندم به جلسه هفته آتی موکول شد
مناطق آزاد ایران دروازه‌های اقتصادی و لجستیکی کشور است
۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر در تابستان سوخت شد/ افزایش ۵ میلیون لیتری بنزین
قیمت خودرو در بازار آزاد جمعه ۴ مهر ماه