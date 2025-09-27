آغاز طرح ملی همنوا در سیستان و بلوچستان

باشگاه خبرنگاران جوان _ غلامحسین محمدی گفت: این طرح با تأکید رئیس‌جمهور، همراهی وزیران تعاون و آموزش و پرورش و بدون هزینه اضافی برای کشور آغاز شد، اگر ساخت هنرستان‌های جدید در دستور کار قرار می‌گرفت، بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار لازم بود؛ در حالی‌که ظرفیت فعلی با کمترین هزینه فعال شده است.

به گفته وی، ظرفیت آموزشی ایجاد شده در قالب این طرح در کشور ۱۰۰ هزار نفر دوره است و سهم سیستان و بلوچستان یک هزار و ۵۰۰ نفر دوره است که قابلیت افزایش تا پنج هزار نفر دوره را دارد.

محمدی با اشاره به کیفیت بالای تجهیزات سازمان فنی‌وحرفه‌ای نسبت به بسیاری از هنرستان‌ها، افزود: استفاده دانش‌آموزان از این امکانات موجب گسترش رشته‌های آموزشی و ارتقای کیفیت مهارت‌آموزی می‌شود.

وی همچنین از افتتاح دو هنرستان وابسته به سازمان در مناطق کمتر برخوردار استان و آغاز فعالیت یک هنرستان خلاق و خیریه خبر داد و بر اهمیت توسعه آموزش‌های مهارتی از سنین پایین برای مقابله با بیکاری جوانان استان تأکید کرد.

منبع تعاون کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان