باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

بد عهدی سه کشور اروپایی با فعال کردن مکانیسم اسنپ بک + فیلم

سه کشور اروپایی مکانسیم اسنپ بک را فعال کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - خبرنگار صدا و سیما به میان مردم رفته و نظر آنها را درباره این بد عهدی و نقض عهد طرف های غربی برجام پرسیدند.

 

مطالب مرتبط
بد عهدی سه کشور اروپایی با فعال کردن مکانیسم اسنپ بک + فیلم
young journalists club

اروپا کارت آخرش را هم رو کرد + فیلم

بد عهدی سه کشور اروپایی با فعال کردن مکانیسم اسنپ بک + فیلم
young journalists club

عراقچی: تحریم‌های اقتصادی اسنپ‌بک در مقابل تحریم‌های آمریکا اهمیتی ندارد + فیلم

بد عهدی سه کشور اروپایی با فعال کردن مکانیسم اسنپ بک + فیلم
young journalists club

ماشه بی رمق، به اذعان رسانه‌های غرب + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
جزئیات مجروح‌شدن پزشکیان در حمله رژیم صهیونیستی + فیلم
۴۱۲۱

جزئیات مجروح‌شدن پزشکیان در حمله رژیم صهیونیستی + فیلم

۰۵ . مهر . ۱۴۰۴
روایت شنیدنی رهبر انقلاب از حضور در محاصره آبادان + فیلم
۹۵۲

روایت شنیدنی رهبر انقلاب از حضور در محاصره آبادان + فیلم

۰۵ . مهر . ۱۴۰۴
قطع همکاری مایکروسافت با اسرائیل؛ پایان یک جاسوسی دیجیتال + فیلم
۶۹۴

قطع همکاری مایکروسافت با اسرائیل؛ پایان یک جاسوسی دیجیتال + فیلم

۰۵ . مهر . ۱۴۰۴
میلیون‌ها بی‌گناه، قربانی سیاست‌های غلط رؤسای جمهور آمریکا + فیلم
۶۸۰

میلیون‌ها بی‌گناه، قربانی سیاست‌های غلط رؤسای جمهور آمریکا + فیلم

۰۵ . مهر . ۱۴۰۴
دلیل کولیک در نوزادان چیست؟ + فیلم
۶۶۰

دلیل کولیک در نوزادان چیست؟ + فیلم

۰۵ . مهر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.