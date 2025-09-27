بد عهدی سه کشور اروپایی با فعال کردن مکانیسم اسنپ بک + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 -\u00a0\u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631 \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627 \u0628\u0647 \u0645\u06cc\u0627\u0646 \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0631\u0641\u062a\u0647 \u0648 \u0646\u0638\u0631 \u0622\u0646\u0647\u0627 \u0631\u0627 \u062f\u0631\u0628\u0627\u0631\u0647 \u0627\u06cc\u0646 \u0628\u062f \u0639\u0647\u062f\u06cc \u0648 \u0646\u0642\u0636 \u0639\u0647\u062f \u0637\u0631\u0641 \u0647\u0627\u06cc \u063a\u0631\u0628\u06cc \u0628\u0631\u062c\u0627\u0645 \u067e\u0631\u0633\u06cc\u062f\u0646\u062f.\n\u00a0\n