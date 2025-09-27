باشگاه خبرنگاران جوان - ذبیح الله خداییان در آیین آغاز سال جدید زراعی که در اجلاس سران برگزار شد، با تاکید بر اهمیت امنیت غذایی و نقش آن در استقلال کشور افزود: برای ارتقای وضعیت معیشتی مردم و پیشرفت‌ در بخش کشاورزی نیازمند همت و برنامه‌ریزی دقیق هستیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور اضافه کرد: کشور ما در منطقه‌ ای خشک قرار دارد و با تغییرات اقلیمی مانند افزایش دما، کاهش بارندگی، گسترش بیابان‌ها و خشک شدن رودخانه‌ها و دریاچه‌ها روبرو است، بنابراین باید خود را برای این وضعیت‌ها آماده کنیم.

وی به وابستگی کشور به واردات کالاهای اساسی در بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: با وجود گذشت ۱۳ سال از قانون تمرکز وظایف، هنوز وابستگی به واردات وجود دارد و این در حالی است که باید تا ۹۵ درصد کالاهای اساسی در داخل تولید شود.

خدائیان خاطرنشان کرد: برنامه‌های اصلاح الگوی کشت، ابلاغ شده است و اجرای آن‌ها با حمایت‌های قانونی و نظارتی به‌خصوص در شرایط کمبود منابع آب و زمین‌های کشاورزی ضروری است.

رئیس سازمان بازرسی کشور در ادامه بر اهمیت تدوین و ارائه آمار دقیق درباره اراضی، تولید داخلی و نیازهای بازار تأکید کرد و گفت: بررسی نمونه‌هایی مانند تولید برنج و قیمت‌ آن نشان می‌دهد که نبود آمار دقیق منجر به افزایش قیمت و مشکلات بازار شده است.

وی افزود: همچنین کاهش شکاف قیمتی بین کشاورز و مصرف‌ کننده، کاهش ضایعات محصولات کشاورزی، و اصلاح سیاست‌های وارداتی و صادراتی از دیگر موضوعات مورد تأکید در بخش کشاورزی است.

خدائیان با اشاره به نقش نظارت و بازرسی در جلوگیری از تخلفاتی مانند تغییر کاربری اراضی و تخریب جنگل‌ها تصریح کرد: موضوعات و مسائلی مانند سیاست‌ گذاری‌های دقیق، استفاده از فناوری‌های نوین مانند انرژی خورشیدی در کشاورزی، و کاهش وابستگی به واسطه‌ها و محتکران مطرح شده است و در عین حال برنامه‌ ریزی برای مواجهه با شرایط غیرعادی مانند جنگ و بحران‌های داخلی نیز ضروری است.

وی در ادامه شفافیت در واردات و صادرات، نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها و اطلاع‌ رسانی صحیح را با اهمیت دانست و خواستار توجه جدی‌تر به برنامه هفتم توسعه و اجرای کامل آن شد.

تنظیم پایدار بازار نیازمند برنامه‌ریزی منسجم و اطلاعات واقعی است

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به ناکارآمدی روش‌های صرفاً نظارتی برای کنترل بازار افزود: بازار بخش کشاورزی تنها با مجازات و نظارت کنترل نمی‌شود و برای تنظیم پایدار بازار، نیازمند سیاست‌ گذاری دقیق، برنامه‌ ریزی منسجم و اطلاعات واقعی هستیم.

وی با انتقاد از نحوه واردات کالاهای اساسی تصریح کرد: نباید اجازه داده شود افراد خاصی بدون ضابطه و شفافیت، مجوز واردات برنج یا نهاده‌های دامی را در اختیار بگیرند زیرا این وضعیت موجب انحصار و برهم خوردن تعادل بازار می‌شود.

باید امکان رقابت سالم برای تولید کننده داخلی فراهم شود

خدائیان افزود: انحصار در واردات به این معناست که برخی هر زمان بخواهند، قیمت‌ها را بالا ببرند و بازار را دچار التهاب کنند. واردات باید به گونه‌ای باشد که ضمن تأمین نیاز داخلی، امکان رقابت سالم با تولیدکننده داخلی فراهم شود.

وی تصریح کرد: اگر با برنامه‌ریزی دقیق، سیاست‌های مدون و رصد هوشمندانه بازار عمل کنیم، می‌توانیم شرایط را کنترل کرده و نیاز کشور را در شرایط بحرانی نیز تامین کنیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به شرایط منطقه‌ای و تهدیدهای خارجی گفت: در دوران جنگ اقتصادی و تحریم‌ های ظالمانه نباید از برنامه‌ ریزی غافل شویم زیرا کشاورزی خط مقدم امنیت غذایی کشور است و باید حمایت همه‌جانبه از این بخش انجام شود.

خداییان تصریح کرد: در کنار کشاورزان و فعالان این بخش هستیم و هر زمان که احساس کنیم نیاز به ورود و حمایت وجود دارد، با قاطعیت ورود خواهیم کرد.

