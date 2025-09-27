بازگشت روزانه بیش از ۷ هزار مهاجر از مرزهای پاکستان و ایران

کمیسیون عالی امور مهاجرین از بازگشت بیش از ۷ هزار مهاجر افغان در یک روز از طریق مرزهای پاکستان و ایران خبر داد.بر اساس آمار رسمی، این مهاجران پس از ورود تحت پوشش خدمات امدادی و انتقال رایگان به مناطق اصلی خود قرار گرفته‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان- کمیسیون عالی رسیدگی به مشکلات امور مهاجرین اعلام کرد که در جریان روز گذشته (جمعه، ۴ شهریور) مجموعاً ۷ هزار و ۱۱۷ مهاجر افغان از طریق مرزهای پاکستان و ایران به کشور بازگشته‌اند.

بر اساس این گزارش، ۵ هزار و ۸۷۵ نفر از طریق مرزهای تورخم در ننگرهار، سپین بولدک در قندهار و بهرامچه در هلمند از پاکستان، و ۱ هزار و ۲۴۲ نفر نیز از طریق گذرگاه‌های اسلام قلعه در هرات و راه ابریشم در نیمروز از ایران وارد کشور شده‌اند.

این کمیسیون افزود که در همین مدت، ۷ هزار و ۱۶۵ مهاجر به صورت رایگان به مناطق اصلی خود انتقال یافته‌اند. همچنین برای ۱ هزار و ۴۴۶ خانواده مهاجر کمک‌های ضروری ارائه شده و ۹۹۶ سیم کارت در میان تازه‌واردان توزیع گردیده است.

ارزش مالی کمک‌های ارائه شده در این روز، ۱۷ میلیون و ۴۷۲ هزار و ۹۵۰ افغانی برآورد شده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که روند بازگشت و اخراج مهاجران افغانستانی از پاکستان و ایران همچنان به شدت ادامه دارد و این پدیده به یک معضل جدی اجتماعی در کشور تبدیل شده است.

برچسب ها: بازگشت مهاجرین افغانستانی ، اخراج پناهجویان افغانستانی
