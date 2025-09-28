آیدین مهدی‌زاده مدیر کل هنر‌های تجسمی از اهمیت برگزاری سی و دومین جشنواره بین‌المللی هنر‌های تجسمی جوانان در دانشگاه هنر سخن گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا بالاور - آیدین مهدی زاده مدیر کل هنرهای تجسمی درباره سی و دومین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان گفت:  جشنواره تجسمی جوانان یک جشنواره با سابقه‌ای است که امسال در استان تهران، میزبان همراهان بود. 

وی بیان کرد: یکی از اتفاقات خوبی که رخ داد، میزبانی دانشگاه هنر بود که اتصال بین جشنواره و بدنه دانشگاهی را بیش از پیش کرد. از اساتید دانشگاهی برای کارگاه های آموزشی جشنواره استفاده کردیم تا بتوانیم جشنواره‌ جوان را که مخاطب اصلی‌اش جوانان هستند با یک دانش و اطلاعات دقیق‌تری پوشش دهیم.

وی افزود: سال گذشته هم برگزاری جشنواره را در دانشگاه داشتیم و امسال با نتایج خوبی همراه شد.

