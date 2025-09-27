فرزونده گفت: مقاوم سازی و تعمیرات جزیی ساختمان‌ها و واحد‌های آسیب دیده، و اسکان موقت افراد نیز به میزان ۱۰۰ درصد انجام شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی معاونت هماهنگی و امور مناطق هفتمین جلسه ستاد راهبری بازسازی و رسیدگی به امور آسیب‌دیدگان جنگ ۱۲ روزه صبح امروز شنبه ۵ مهر ماه با حضور لطف‌الله فروزنده معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران، علی نصیری رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، مدیران کل معاونت هماهنگی و امور مناطق، علی اصغر کمالی زاده مدیر عامل سازمان نوسازی شهر تهران، وحید رضا محمدی انارکی مدیر عامل سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران، حسن رجبیان شایگان مدیر کل پشتیبانی شهرداری تهران و جمعی از شهرداران مناطق پایتخت برگزار شد.

در این نشست آخرین آمار و اطلاعات از روند بازسازی، شامل تعمیرات جزیی، مقاوم سازی، تخریب و نوسازی ساختمان‌ها و احد‌ها و نیز اسکان موقت خانواده‌های آسیب دیده و همچنین تعداد خانواده‌هایی که در هتل اسکان دارند ارائه شد. 

فروزنده در پایان این نشست گفت: بر اساس اطلاعات و آمار ارائه شده تعمیرات جزیی و مقاوم سازی ساختمان‌ها و واحد‌های آسیب دیده از جنگ ۱۲ روزه به طور ۱۰۰ انجام شده است. 

وی ادامه داد: در حوزه تخریب و نوسازی ساختمان‌ها نیز ۸۷ درصد اقدامات صورت گرفته و تنها چند ساختمان باقی مانده‌اند که آنها مالکانشان هنوز توافق نکرده‌اند. 

وی در ادامه افزود: تمامی خانواده‌هایی که باید اسکان موقت می‌شده‌اند این اقدام نیز صورت گرفته و در این ردیف هم تحقق ۱۰۰ درصدی را شاهد بوده‌ایم. 

فروزنده همچنین افزود: مقرر شده مهلت ۷۲ ساعته‌ای تعیین شود تا افرادی که از دریافت بن کارت‌های اهدایی شهرداری جا مانده‌اند توسط مناطق معرفی شوند و به آنان نیز بن کارت‌های خود را دریافت کنند. 

فروزنده در ادامه از آغاز ورود به برآورد خسارات اثاثیه منازل آسیب دیده خبر داد و گفت: برای این منظور سقفی تعیین شده، اما تا برآوردی از این مهم صورت نگیرد نمی‌توانیم تصویر دقیقی از وضعیت موجود ترسیم کنیم لذا شهرداران مناطق می‌بایست تا پایان هفته برآورد‌های این امر را انجام دهند و بعد از تصمیم گیری نسبت به پرداخت خسارات اثاثیه منازل نیز اقدام خواهد شد.

برچسب ها: بازسازی مناطق جنگزده ، جنگ ۱۲ روزه ، شهرداری تهران
خبرهای مرتبط
پیام فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا به سربازان
افتتاح چند همراه‌سرای جدید در تهران تا پایان سال
اهتزاز دائمی پرچم ایران بر بام بلدیه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پدرم را عامل بدبختی‌هایم می‌دانستم
وقتی مرگ، ۲زندانی را تعقیب می‌کرد
اهتزاز دائمی پرچم ایران بر بام بلدیه
چرا شروع مدرسه برای کودکان چالش‌برانگیز است؟
دستفروشان کلاهبردار در چنگ قانون
هشدار قوه قضاییه درباره اخبار مربوط به مکانیسم ماشه
دوچرخه‌سوار حین حرکت در معابر شهری مشمول قوانین ترافیکی است
پیگیری‌های بین‌المللی برای ارسال کمک‌های غذایی و دارویی به غزه
سهمیه اعزام دانشگاهیان به عمره به ۸ هزار نفر رسید
مستند «من بلاگر نیستم» رونمایی می‌شود
آخرین اخبار
آخرین آمار از بازسازی ساختمان‌ها و واحد‌های آسیب دیده از جنگ ۱۲ روزه / آغاز ورود به تعیین خسارات اثاثیه منازل
رکورد جراحی ترمیمی رایگان در مشهد شکست / ۲۶ عمل جراحی در یک روز
فرزندان مراکز بهزیستی به شرط توانمندسازی شغلی و روانی ترخیص می‌شوند
کاهش نیمی از ساختمان‌های بحرانی شهر تهران
دستور دادستانی تهرانی برای تعیین تکلیف پارکینگ‌های متخلف تا پایان مهرماه
تاکید وزیر دادگستری بر همکاری وزارتخانه‌‌ها برای ثبت‌نام کودکان اتباع در مدارس
دوچرخه‌سوار حین حرکت در معابر شهری مشمول قوانین ترافیکی است
قیمت مرغ در سطح شهر به میادین میوه و تره‌بار ربطی ندارد
کشف ۲۵۲ خودرو در طرح سراسری کشف خودرو‌های مسروقه
اهتزاز دائمی پرچم ایران بر بام بلدیه
مستند «من بلاگر نیستم» رونمایی می‌شود
افتتاح چند همراه‌سرای جدید در تهران تا پایان سال
برگزاری نخستین جلسه ستاد انتخابات استان تهران؛ احکام صادره به روسای کمیته‌ها ابلاغ شد
دستفروشان کلاهبردار در چنگ قانون
هشدار قوه قضاییه درباره اخبار مربوط به مکانیسم ماشه
تدوین بسته ترخیص بیماران روان مزمن تحت نظارت سازمان بهزیستی
سهمیه اعزام دانشگاهیان به عمره به ۸ هزار نفر رسید
تردد در اکثر معابر و بزرگراه‌های پایتخت پرحجم و سنگین است
کیفیت هوای تهران قابل قبول است
پدرم را عامل بدبختی‌هایم می‌دانستم
وقتی مرگ، ۲زندانی را تعقیب می‌کرد
پیگیری‌های بین‌المللی برای ارسال کمک‌های غذایی و دارویی به غزه
چرا شروع مدرسه برای کودکان چالش‌برانگیز است؟
دادستان کل کشور با رئیس دیوان عالی ازبکستان دیدار کرد
لزوم داشتن آگاهی برای اقدام و نجات در هنگام آتش سوزی + فیلم