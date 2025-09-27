باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی معاونت هماهنگی و امور مناطق هفتمین جلسه ستاد راهبری بازسازی و رسیدگی به امور آسیب‌دیدگان جنگ ۱۲ روزه صبح امروز شنبه ۵ مهر ماه با حضور لطف‌الله فروزنده معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران، علی نصیری رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، مدیران کل معاونت هماهنگی و امور مناطق، علی اصغر کمالی زاده مدیر عامل سازمان نوسازی شهر تهران، وحید رضا محمدی انارکی مدیر عامل سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران، حسن رجبیان شایگان مدیر کل پشتیبانی شهرداری تهران و جمعی از شهرداران مناطق پایتخت برگزار شد.

در این نشست آخرین آمار و اطلاعات از روند بازسازی، شامل تعمیرات جزیی، مقاوم سازی، تخریب و نوسازی ساختمان‌ها و احد‌ها و نیز اسکان موقت خانواده‌های آسیب دیده و همچنین تعداد خانواده‌هایی که در هتل اسکان دارند ارائه شد.

فروزنده در پایان این نشست گفت: بر اساس اطلاعات و آمار ارائه شده تعمیرات جزیی و مقاوم سازی ساختمان‌ها و واحد‌های آسیب دیده از جنگ ۱۲ روزه به طور ۱۰۰ انجام شده است.

وی ادامه داد: در حوزه تخریب و نوسازی ساختمان‌ها نیز ۸۷ درصد اقدامات صورت گرفته و تنها چند ساختمان باقی مانده‌اند که آنها مالکانشان هنوز توافق نکرده‌اند.

وی در ادامه افزود: تمامی خانواده‌هایی که باید اسکان موقت می‌شده‌اند این اقدام نیز صورت گرفته و در این ردیف هم تحقق ۱۰۰ درصدی را شاهد بوده‌ایم.

فروزنده همچنین افزود: مقرر شده مهلت ۷۲ ساعته‌ای تعیین شود تا افرادی که از دریافت بن کارت‌های اهدایی شهرداری جا مانده‌اند توسط مناطق معرفی شوند و به آنان نیز بن کارت‌های خود را دریافت کنند.

فروزنده در ادامه از آغاز ورود به برآورد خسارات اثاثیه منازل آسیب دیده خبر داد و گفت: برای این منظور سقفی تعیین شده، اما تا برآوردی از این مهم صورت نگیرد نمی‌توانیم تصویر دقیقی از وضعیت موجود ترسیم کنیم لذا شهرداران مناطق می‌بایست تا پایان هفته برآورد‌های این امر را انجام دهند و بعد از تصمیم گیری نسبت به پرداخت خسارات اثاثیه منازل نیز اقدام خواهد شد.