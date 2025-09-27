آبشار گریت یا هفت‌چشمه، در شمال شرقی خرم‌آباد و در دل دره‌ای سرسبز با درختان بلوط، جلوه‌ای بی‌نظیر از طبیعت بکر لرستان را به نمایش می‌گذارد. این آبشار ۱۵ متری، گردشگران و طبیعت‌دوستان را به دل کوهستان فرا می‌خواند.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی -آبشار گریت بر مسیر رودخانه ترس شکل گرفته و جریان آب آن از ناهمواری‌های طبیعی عبور کرده تا به این ارتفاع خیره‌کننده برسد.

 این رودخانه در ادامه به رودخانه سزار می‌پیوندد و مسیرش از میان دره‌ای پوشیده از بلوط و زالزالک وحشی می‌گذرد، جایی که سکوت کوهستان با صدای آب ترکیب می‌شود و فضایی آرامش‌بخش ایجاد می‌کند.

هفت چشم، هفت حس طبیعت

با نام محلی «تاف هفت‌چشمه»، آبشار نمادی از تنوع طبیعی منطقه است. هر یک از چشمه‌ها و جریان‌های کوچک آب، تجربه‌ای متفاوت از لمس طبیعت و صدای آب جاری را به بازدیدکنندگان هدیه می‌کنند. ارتفاع ۱۵ متر و پهنای ۱۷ متری آبشار، آن را به یکی از بزرگ‌ترین جاذبه‌های آبی لرستان تبدیل کرده است.

 در دل درختان بلوط

محیط اطراف آبشار با درختان بلوط و زالزالک وحشی پوشیده شده است و جلوه‌ای چشم‌نواز برای علاقه‌مندان به طبیعت و عکاسی ایجاد می‌کند. مسیر دسترسی به آبشار از روستای ترس (گریت یا سرکانه عباس‌آباد) عبور می‌کند و تجربه‌ای ناب از زندگی روستایی و مناظر کوهستانی را ارائه می‌دهد

این آبشار، با فاصله حدود ۵۰ کیلومتری از خرم‌آباد و نزدیکی ایستگاه راه‌آهن سپیددشت، ظرفیت بالایی برای جذب گردشگران طبیعت‌دوست دارد. ایجاد امکانات حداقلی مانند مسیرهای ایمن، تابلوهای راهنمای گردشگری و امکانات رفاهی ساده می‌تواند تجربه بازدیدکنندگان را ارتقا دهد و در عین حال اکوسیستم منطقه را حفظ کند.

با حمایت مسئولان محلی و توجه به حفاظت از منابع طبیعی، آبشار هفت‌چشمه می‌تواند به یکی از نمادهای گردشگری طبیعی لرستان تبدیل شود؛ جایی که هم فرهنگ محلی حفظ می‌شود و هم گردشگران فرصتی برای تجربه زندگی در دل طبیعت پیدا می‌کنند.

