باشگاه خبرنگاران جوان- نوزدهمین نشست تخصصی انجمن راحل با عنوان «امت اسلامی و نظم نوین منطقهای» با حضور پژوهشگران و فعالان حوزه مهاجرت برگزار شد. در این نشست، حجتالاسلام قطرانی و حجتالاسلام عرب به واکاوی ظرفیتهای نظریه امت اسلامی برای حل مسئله مهاجرین افغانستانی پرداختند.
حجتالاسلام قطرانی با تأکید بر «مقاومت بهعنوان عنصر قوامبخش» در منظومه فکری رهبر انقلاب، خاطرنشان کرد: «امت اسلامی زمانی متولد میشود که نفی نظام سلطه را در دستور کار قرار دهیم». وی بر ضرورت ادبیاتسازی جدید برای ترجمه مفاهیم بلند امت اسلامی به زبان روز تأکید کرد.
حجتالاسلام عرب نیز با تبیین نقشه راه رهبر انقلاب برای ایجاد تمدن منطقهای، افغانستان را حلقه اتصال شرق به غرب جهان اسلام دانست و تصریح کرد: «تا زمانی که مهاجر را بهعنوان تهدید ببینیم، بهترین قوانین هم به ابزار آزار تبدیل میشوند. باید مهاجر را سفیر فرهنگی و عنصر پیونددهنده بدانیم».
این نشست بر ضرورت تغییر دستگاه مختصات فکری و اتخاذ نگاهی تمدنی برای حل پایدار مسئله مهاجرین تأکید کرد.