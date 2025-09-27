باشگاه خبرنگاران جوان؛ آرزو موسوی - احسان رضایتی، نماینده گروه صنعتی تراکتورسازی ایران و عضو شورای اسلامی شهر اندیمشک، با اشاره به نقش همکاری‌های مشترک صنعت و مدیریت شهری؛ اظهار کرد: در چارچوب تفاهم‌نامه توسعه همکاری‌های صنعتی و کشاورزی میان استانداری خوزستان و گروه صنعتی تراکتورسازی ایران، امروز شاهد مرحله‌ای تازه از برنامه‌ریزی برای تأمین ماشین‌آلات سنگین و تخصصی برای شهرداری و دهیاری‌های شهرستان هستیم. اقدامی که به تقویت زیرساخت‌های خدماتی و عمرانی منطقه شتاب می‌بخشد.

وی با یادآوری روند قبلی تأمین خودروهای آتش‌نشانی افزود: پنج ماه قبل، شرکت خودروسازان دیزلی آذربایجان وابسته به گروه صنعتی تراکتورسازی ایران، ۲ دستگاه کامیون یوجین ۱۱ تن با کاربری آتش‌نشانی را برای شهرداری اندیمشک آماده ساخت که بودجه آن از محل اعتبارات آلایندگی تأمین شد. این خودروها اکنون آماده بهره‌برداری هستند و به زودی در چرخه خدمت‌رسانی به شهروندان قرار خواهند گرفت.

رضایتی در ادامه به تجهیزات جدید دهیاری‌ها پرداخت و گفت: در امتداد این همکاری، یک دستگاه بیل بکهو لودر ITM130 برای دهیاری قلعه مختار و یک دستگاه بیل بکهو لودر ITM130 برای دهیاری دوکوهه تحویل داده می‌شود.

نماینده گروه صنعتی تراکتورسازی ایران ادامه داد: یک دستگاه کامیونت یوجین با کاربری جمع‌آوری زباله در حال ساخت است که پس از تکمیل به دهیاری دوکوهه واگذار می‌شود، منابع مالی این تجهیزات از محل اعتباراتی که استانداری خوزستان در نظر گرفته تأمین خواهد شد.

وی با تاکید بر نگاه بلندمدت این طرح گفت: برای دهیاری‌های بخش الوار نیز اعتبار ویژه‌ای پیش‌بینی شده که با پیگیری دهیاران و بخشدار الوار گرمسیری می‌تواند منجر به تجهیز روستاهای این بخش شود، مطابق این طرح ۵۰ درصد اعتبار از سوی استانداری خوزستان و ۵۰ درصد دیگر توسط گروه صنعتی تراکتورسازی ایران در قالب قرض‌الحسنه و با شرایط مندرج در تفاهم‌نامه تأمین خواهد شد.

رضایتی با قدردانی از نقش مدیریت استانی و ملی افزود: جا دارد از حمایت‌های استاندار خوزستان، همراهی الهایی مدیرکل امور روستایی و شوراهای استان و همچنین از پشتیبانی بی‌دریغ وحیدزاده، مدیرعامل گروه صنعتی تراکتورسازی ایران و قلی‌زاده، معاونت بازاریابی و فروش این گروه که در تحقق این همکاری نقش کلیدی ایفا کردند، صمیمانه تشکر کنم.

عضو شورای اسلامی شهر اندیمشک در پایان خاطرنشان کرد: تداوم این مسیر، نه تنها قدرت عملیاتی شهرداری و دهیاری‌های اندیمشک را افزایش می‌دهد، بلکه با ایجاد اشتغال پایدار و ارتقای توان خدمات‌رسانی، به توسعه متوازن شهری و روستایی منطقه کمک شایانی خواهد کرد.