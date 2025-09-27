دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر گفت: هدف از اجرای طرح «مدیریت مصرف» این است که مصرف موادمخدر از داخل جامعه و محیط‌های عمومی جمع‌آوری شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - جلسه بررسی طرح «مدیریت مصرف» صبح امروز(شنبه) با حضور حسین ذوالفقاری نماینده رئیس‌جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر برگزار شد.

ذوالفقاری در این نشست با بیان اینکه طرح مذکور موضوعی بین‌بخشی است، اظهار کرد: به نظر می‌رسد طرح تحول درمان معتادان توسط یک سازمان قابل جمع شدن نیست این طرح راهبردی و ملی است و باید با عقل جمعی به آن نگریسته شود.

نماینده رئیس‌جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر افزود: بعد از تمام فراز و فرودها به این نتیجه رسیدیم که شورای راهبری برای این موضوع اتخاذ کنیم، چهارچوب کار بسته شود و در مسائل کلیدی به نتیجه برسیم.

وی تصریح کرد: این طرح نباید توصیه‌ای باشد بلکه باید دقیقا سازوکار اجرایی آن مشخص شود. ذوالفقاری ادامه داد: ارزیابی ما این است که در این طرح ۲ تا ۲میلیون و ۵۰۰ هزار نفر تحت پوشش قرار گیرند.

نماینده رئیس‌جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر با تأکید بر اینکه هیچ روشی بدون مشکل نیست، یادآور شد: باید راهی را در پیش بگیریم که کمترین مشکل را داشته باشد. در این طرح مبانی نظری، تجارب داخلی و خارجی، درمان، کاهش آسیب و مدیریت مصرف درنظر گرفته و آسیب‌شناسی‌ها نیز انجام شده است.

وی افزود: بسیاری معتقدند کشور قادر به انجام اقدامات تحولی نیست اما تا زمانی که ذهن ما در گذشته باشد، موانع بسیار زیادی انجام می‌شود و تحولی در کار نخواهد بود البته دنیا نیز این طرح [مدیریت مصرف] را دنبال می‌کنند اما روش و جزئیات اجرای این طرح در سایر کشورها متفاوت است.

وی با بیان اینکه پایه اصلی این طرح سطح‌بندی معتادان و تعیین نوع موادمصرفی برای هر سطح است، گفت: هدف از اجرای طرح مدیریت مصرف این است که مصرف موادمخدر از داخل جامعه و محیط‌های عمومی جمع‌آوری شود و اکنون در این جلسات شورای راهبری با نظر متخصصان و پژوهشگران این حوزه درباره ساختار اجرائی و انجام آن باید به اجماع‌نظر برسیم.

گفتنی است در این جلسه علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت، سید جواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی کشور، امیرحسین یاوری معاون پیشگیری و درمان ستاد مبارزه با موادمخدر، سلیمان عباسی مدیرکل درمان ستاد مبارزه با موادمخدر، محمدرضا شالبافان؛ مدیرکل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت و سایر متخصصان و پژوهشگران در حوزه درمان اعتیاد نیز به بررسی نقطه و نظرات خود درباره طرح مدیریت مصرف، جزئیات، ساختار، نحوه اجرا و سایر موارد مربوطه در این رابطه پرداختند و مقرر شد جلسات مذکور تا تدوین نهایی ساختار اجرایی آن ادامه پیدا کند.

منبع: ستاد مواد مخدر

برچسب ها: مواد مخدر ، ستاد مواد مخدر
