پلیس مهاجرت فراجا اعلام کرد ارائه خدمات به اتباع خارجی منحصراً برای دارندگان گذرنامه خواهد بود و پیگیری وضعیت برگه‌های سرشماری به دفاتر کفالت و وزارت کشور سپرده شده است. با این حال، وزارت کشور هنوز بخشنامه جدیدی در این زمینه منتشر نکرده و از مهاجران خواسته تا زمان اعلام رسمی، از مراجعه غیرضروری خودداری کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان- پلیس مهاجرت فراجا اعلام کرد از این پس تنها به دارندگان گذرنامه خدمات ارائه می‌دهد و پیگیری برگه‌های سرشماری بر عهده دفاتر کفالت و وزارت کشور است.

این در حالی است که وزارت کشور هنوز بخشنامه‌ای برای ساماندهی مجدد سرشماری منتشر نکرده و از مهاجران خواسته شده تا زمان ابلاغ رسمی، از مراجعه به دفاتر خودداری کنند.

سرهنگ حیدری سیرت با اشاره به توافقات انجام شده تأکید کرد که پلیس مهاجرت آمادگی کامل برای همکاری با وزارت کشور در ساماندهی مهاجرین دارد. وی از مهاجران خواست تا زمان ابلاغ رسمی دستورالعمل‌های جدید، از مراجعه به دفاتر کفالت خودداری کنند.

در هفته‌های گذشته، اتباع افغانستانی برای تمدید اقامت خود مقابل پلیس مهاجرت و گذرنامه در خیابان ولیعصر تجمع کردند. پلیس فرم‌هایی توزیع کرده اما از اتباع خواسته بود به شعبه ستارخان مراجعه کنند. اتباع دارای برگه سرشماری باید برای دریافت برگه خروج به دفاتر کفالت یا پیشخوان دولت مراجعه کنند، اما تنها پس از دریافت نوبت از طریق سامانه kanoonnobat.ir یا از طریق پیامک و اطلاعیه‌های اداره کل امور اتباع استان. عدم رعایت این مقررات منجر به بازداشت، اخراج اجباری و ثبت نام در فهرست سیاه برای حداقل ۵ سال خواهد شد.

رئیس مرکز امور اتباع و مهاجران خارجی وزارت کشور با بیان اینکه در حال حاضر ۲ میلیون و ۳۴ هزار و ۴۶۹ نفر از اتباع افغانستانی طبق خود اظهاری خودشان دارای برگه سرشماری هستند، افزود: سال گذشته اعلام کرده‌ایم که برگه‌های سرشماری از امسال دیگر هیچ اعتباری ندارند و تاکنون ۵۰ درصد از این افراد که دارای برگه سرشماری هستند، برگه خروج از کشور گرفته‌اند.

 پلیس مهاجرت و گذرنامه فراجا اعلام کرد از روز دوشنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۴ تا اطلاع ثانوی، هیچگونه خدماتی برای معرفی و اخذ اسناد اتباع خارجی ارائه نخواهد داد.

بر اساس این اطلاعیه، پس از تکمیل مراحل اداری و تعیین تکلیف متقاضیان قبلی، نسبت به ارائه مهر مورد نیاز در برگه‌های معرفی برای خروج از کشور یا اخذ اسناد از مراجع ذیربط اقدام خواهد شد.

