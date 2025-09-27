طبق آخرین آمارهای اعلام شده از سوی مرکز آمار میزان نرخ تورم در حوزه مسکن نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهشی و به 36 درصد رسیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- طبق آمارهای مرکز آمار کشور در حال حاضر شاهد آن هستیم که میزان تورم نقطه به نقطه و همچینن میزان تورم در حوزه مسکن و ساخت آن با کاهش روبهرو شده است این در حالیست که پیش از این اعلام شده بود که قیمت مسکن با رشد قیمتی روبهرو است، اما بررسیها حاکی از آن است که نرخ تورم در شهریور ماه با کاهش روبهرو بوده است.
براساس این گزارش طبق آمارهای مرکز آمار تورم نقطه به نقطه در حوزه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوختها به ۳۶ درصد رسیده است.
این در حالیست که منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل بوده و در شهریور ماه ۱۴۰۴ تورم نقطه به نقطه خانوارهایکشور، ۴۵.۳ درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین، ۴۵.۳ درصد بیشتر از شهریور ماه ۱۴۰۳ برای خرید یک» مجموعه کالاها و خدمات یکسان هزینه کردهاند. تورم نقطه به نقطه شهریور ماه ۱۴۰۴ در مقایسه با ماه قبل، ۲.۹ واحد درصد افزایش داشته است اما تورم در حوزه مسکن و سایر سوخت ها با کاهش همراه بوده است.
همچنین تورم ماهانه کالاها خدمات مصرفی خانوارهای کشور در حوزه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوختها ۳.۱ درصد بوده است.تورم سالانه بخش مسکن شامل اجارهبها، خدمات نگهداری، تعمیر واحد مسکونی و آب و برق به ترتیب ۳۷.۱، ۴۳ و ۴۳.۹ درصد بوده است.
تورم نقطه به نقطه در بخش مسکن، اجاره و خدمات نگهداری به ترتیب ۳۴.۶ درصد، ۳۴.۴ و ۴۹.۳ درصد بوده است. تورم نقطه به نقطه آب، برق و سوخت نیز ۶۴.۷ درصد بوده است.
بر اساس آمار مرکز آمار ایران بخش مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوختها در مردادماه امسال تورم ۴۲.۱ درصدی داشته است. بخش مسکن شامل اجارهبها، خدمات نگهداری و تعمیر واحد مسکونی در مدت یاد شده ۴۱.۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است.
پیش از این هم داود بیگی نژاد نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران اعلام کرده بود که بازار مسکن در حال حاضر آرام خالی از حباب قیمتی شده و آمارهای کف بازار هم حاکی از آن است که این بازار با رشد قیمتی روبهرو بوده و میتواند بازار به سمت ثبات قیمتی حرکت کند.
همچنین پیش از این هم حسام عقبایی کارشناس مسکن اعلام کرده بود که بازار مسکن با کاهش ۳۰ درصدی قیمت مسکن مواجه بوده و این بازار میتواند بازار آرامی برای تمامی خریداران این بخش باشد.
براساس این گزارش با توجه به کاهش نرخ تورم در این بازار شاهد آن هستیم که این بازار به سمت رونق در حال حرکت است و ظرفیت برای خرید متقاضیان در این بخش فراهم شده است.