کارشناسان توسعه تجارت، افغانستان را بازاری پرظرفیت برای صادرات محصولات ایرانی می‌دانند و معتقدند با رفع موانع تجاری و سرمایه‌گذاری مشترک، حجم مبادلات دو کشور که سال گذشته بیش از سه میلیارد دلار بود، می‌تواند تا ۱۰ میلیارد دلار افزایش یابد.

باشگاه خبرنگاران جوان- رضا توفیقی کارشناس ارشد توسعه تجارت با اشاره به سفر اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران به کابل، افغانستان را دارای فرصت‌های تجاری بالایی دانست و گفت که نگاه مثبتی در ایران برای توسعه روابط تجاری با این کشور وجود دارد.

رضا توفیقی افزود: ایران توانایی بالایی برای تولید و صنعت داشته درحالی که افغانستان برای تامین نیازهای خود به واردات وابسته است. حجم تبادلات کالا بین دو کشور در سال گذشته بیش از سه میلیارد دلار گزارش شده که صادرات ایران شامل سیمان، آهن‌آلات، مواد غذایی، دارو، کالاهای برقی و سوخت بوده است. در مقابل، افغانستان اقلامی مانند میوه خشک، خشکبار و سنگ‌های قیمتی به ایران صادر می‌کند.

توفیقی با تأکید بر اهمیت توسعه روابط اقتصادی با کشورهای همسایه، خاطرنشان کرد که حجم تجارت دو کشور در گذشته به ۴ میلیارد دلار رسیده و این رقم، قابل تکرار است.

محمود سیادت، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان نیز با اشاره به کاهش چشمگیر موانع تجاری در دوره جدید، گفت که در صورت به رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان توسط جامعه جهانی، ارزش تجارت دو کشور می‌تواند تا ۱۰ میلیارد دلار افزایش یابد.

بر اساس این گزارش، مهم‌ترین محورهای مذاکرات اخیر در کابل شامل شناسایی موانع ترانزیتی و سرمایه‌گذاری مشترک معدنی و صنعتی بوده و با وجود چالش‌هایی چون زیرساخت‌های حمل‌ونقل ناکافی، مزایای همکاری برای ایران دسترسی به بازار پرتقاضای افغانستان و امکان اتصال به بازارهای جنوب و آسیای مرکزی ذکر شده است.

