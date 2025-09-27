باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضا انصاری مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران از اجرای بسته مشوقهای جدید در واگذاری زمین به متقاضیان سرمایهگذاری در شهرکها و نواحی صنعتی کشور، خبر داد و اظهار کرد: بر اساس مصوبه مجمع شهرکهای صنعتی استانها، بخش نقدی قراردادها در بازه زمانی مهرماه به ۱۰ درصد کاهش یافته و قیمتهای ششماهه نخست سال نیز تا پایان مهرماه امسال معتبر خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه این مشوقها در راستای شعار سال سرمایه گذاری برای تولید و با هدف تسهیل شرایط سرمایهگذاری و حمایت از متقاضیان همسو با بسته حمایتی دولت برای بخش تولید در شرایط پساجنگ تدوین شده است، افزود: تمدید قیمت حق بهرهبرداری، اصلاح شرایط پرداخت و کاهش پیشپرداخت قراردادها از جمله امتیازاتی است که در مهرماه به سرمایهگذاران ارائه خواهد شد.
به گفته انصاری، این تسهیلات به طرفهای قراردادی که پس از ابلاغ این مشوق از قراردادهای خود انصراف دهند تعلق نخواهد گرفت.
بر اساس اعلام سازمان صنایع کوچک، وضع این مشوق از سوی سازمان صنابع کوچک به کلیه استانداران سراسر کشور نیز به منظور هم افزایی حداکثری در تشویق سرمایه گذاران مناطق مختلف ابلاغ شده است.