آبگیری سد نرماب پس از تملک کامال اراضی همه ساکنان روستای جنگلده بالا؛ اولویت با خواسته‌های مردم است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی - با وجود برنامه‌ریزی قبلی برای آغاز آبگیری سد نرماب در مهرماه، این فرآیند با توجه به درخواست‌های مردمی و ضرورت بررسی دقیق‌تر برخی ملاحظات محلی، با تأخیر انجام خواهد شد.

استاندار گلستان، با اشاره به تامین منابع مالی برای جابجایی ساکنان روستا‌های کاسه سد در ماه‌های اخیر، گفت: توسعه زیرساختی بدون همراهی مردم معنا ندارد و ما به خواسته‌ها و دغدغه‌های مردم منطقه مبنی بر تملک کامل اراضی همه ساکنان روستای جنگلده بالا احترام می‌گذاریم و هر تصمیمی را با نگاه به منافع بلندمدت استان اتخاذ می‌کنیم.

علی‌اصغر طهماسبی، با تأکید بر اینکه هیچ مانع فنی برای آغاز آبگیری سد نرماب وجود ندارد، افزود: تأخیر در آبگیری سد بر اساس مطالبه مردمی، تقویت اعتماد عمومی و ایجاد فضای مناسب‌تر صورت گرفته است.

استاندار گفت: همچنین فردی به عنوان مسئول ویژه پیگیری امور مامور شده تا دغدغه‌های مردم به‌صورت جدی و مستمر دنبال و روند آبگیری سد آغاز شود.

برچسب ها: سد نرماب ، آب منطقه ای
خبرهای مرتبط
تحقق طرح آب‌شیرین‌کن پس از دهه‌ها انتظار
آبگیری سد نرماب چهل چای مینودشت در مهرماه
معاون مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان:
افزایش سهمیه برق گلستان ضروری است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
زمین‌لرزه ۴.۶ ریشتری گلستان را لرزاند
کاهش فوتی‌های ناشی از تصادفات طی سه ماهه گذشته در گلستان
آخرین اخبار
زمین‌لرزه ۴.۶ ریشتری گلستان را لرزاند
کاهش فوتی‌های ناشی از تصادفات طی سه ماهه گذشته در گلستان