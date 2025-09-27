باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی - با وجود برنامهریزی قبلی برای آغاز آبگیری سد نرماب در مهرماه، این فرآیند با توجه به درخواستهای مردمی و ضرورت بررسی دقیقتر برخی ملاحظات محلی، با تأخیر انجام خواهد شد.
استاندار گلستان، با اشاره به تامین منابع مالی برای جابجایی ساکنان روستاهای کاسه سد در ماههای اخیر، گفت: توسعه زیرساختی بدون همراهی مردم معنا ندارد و ما به خواستهها و دغدغههای مردم منطقه مبنی بر تملک کامل اراضی همه ساکنان روستای جنگلده بالا احترام میگذاریم و هر تصمیمی را با نگاه به منافع بلندمدت استان اتخاذ میکنیم.
علیاصغر طهماسبی، با تأکید بر اینکه هیچ مانع فنی برای آغاز آبگیری سد نرماب وجود ندارد، افزود: تأخیر در آبگیری سد بر اساس مطالبه مردمی، تقویت اعتماد عمومی و ایجاد فضای مناسبتر صورت گرفته است.
استاندار گفت: همچنین فردی به عنوان مسئول ویژه پیگیری امور مامور شده تا دغدغههای مردم بهصورت جدی و مستمر دنبال و روند آبگیری سد آغاز شود.