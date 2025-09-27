برنتفورد در روزی که برونو فرناندز یک پنالتی سرنوشت‌ساز را از دست داد، توانست میهمانش منچستریونایتد را ۳ - ۱ شکست دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ منچستریونایتد که پس از پیروزی برابر چلسی و هفت امتیازی شدن در لیگ برتر کمی شرایطش بهتر شده بود، امروز در زمین برنتفوردی به میدان رفت که از ۵ بازی تنها ۴ امتیاز داشت و در رده هفدهم بود و مقابل این تیم با نتیجه سه بر یک شکست خورد.

گل‌های برنتفورد را ایگور تیاگو (۲ بار) و جنسن به ثمر رساندند و تک گل منچستریونایتد توسط بنجامین ششکو مهاجم جدید و گرانقیمت این تیم به ثمر رسید تا این بازیکن اولین گلش را با پیراهن یونایتد به ثمر برساند. خراب کردن پنالتی توسط برونو فرناندز کاپیتان شیاطین سرخ از نکات قابل توجه این بازی بود.  

شاگردان آموریم با این شکست هفت امتیازی و در رتبه سیزدهم ماندند و برنتفورد هم هفت امتیازی شد و بالا سر منچستریونایتد آمد.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: منچستریونایتد ، لیگ برتر انگلیس
خبرهای مرتبط
تساوی دو دیدار از هفته پنجم لیگ برتر انگلیس
لیگ برتر انگلیس؛
آرسنال ۱ - ۱ منچسترسیتی/ شاگردان آرتتا در دقیقه ۹۳ از شکست گریختند+ فیلم
خلاصه بازی برنلی و منچستریونایتد در ۷ دی ۹۸ + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نقش مهروز در محرومیت تکواندو کاران سیه روز
توپ طلا‌های مسی ناعادلانه بودند؟
مظلوم‌ترین ستاره؛ تنها خرید موفق پرسپولیس
اسطوره فوتسال هدایت استقلال را بر عهده می‌گیرد
نگاه فیفا به تیم ملی ایران؛ سلطان آسیا در جستجوی تاریخی‌ترین موفقیت
پیوس: به هاشمیان تا هفته نهم فرصت بدهند/ پرسپولیس دفاع چپ خارجی نمی‌خواهد
واکنش کریستیانو رونالدو به قهرمانی در لیگ عربستان
زمان بازگشت ۶ مصدوم سپاهان مشخص شد
پایان کار نمایندگان ایران در مسابقات گلف «کداح توریزم» مالزی
ایتالیا نفس لهستان را گرفت/ صعود مقتدرانه به فینال والیبال قهرمانی جهان
آخرین اخبار
ماینتس ۰ - ۲ دورتموند/ زنبور‌ها در تعقیب بایرن
برنتفورد ۳ - ۱ منچستریونایتد/ امیدواری شیاطین بعد از برد چلسی، واهی بود + فیلم
از نبرد مدعیان اسکودتو تا دربی مادرید + فیلم
تورجهانی تنیس جوانان؛ مشتاقی‌فر و اخوان قهرمان شدند
ایتالیا نفس لهستان را گرفت/ صعود مقتدرانه به فینال والیبال قهرمانی جهان
مورینیو مشتری بنزما
رییس کمیته ملی پارالمپیک ایران جنایات رژیم صهیونیستی را در مجمع عمومی IPC محکوم کرد
نقطه روشن استقلال؛ هماهنگی احمدی و اندونگ
جدایی ولاهوویچ از یووه قطعی شد
پیاتزا و والیبالیست‌ها سوپرمن نیستند!
مالک خیبر: دخالت در کار فنی؟ شان من این حرف‌ها نیست
اسبقیان: موضوع سفر بدون مجوز تیم زورخانه‌ای را پیگیری می‌کنیم
تیمداری استقلال و پرسپولیس در کشتی
پیمان حدادی: ساختار باشگاه در حال تغییر است / رئیس هیات مدیره نمی‌تواند مسوولیت اجرایی داشته باشد
قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۵؛ بلغار‌های جوان فینالیست شدند
علی نژاد: در ترویج ورزش زورخانه‌ای کم‌کاری کردیم/ اسبقیان: یک اعزام غیرقانونی انجام شد
با حضور رئیس کمیته ملی المپیک مصوب شد؛ شعار کاروان ایران در بازی‌های آسیایی جوانان بحرین
توپ طلا‌های مسی ناعادلانه بودند؟
رد پیشنهاد ازبکستان و قزاقستان از سوی کاناوارو
«ملیکا میرحسینی» مسافر مسابقات جهانی چین شد
رد درخواست غیر معقول هندی ها از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا
مذاکرات پرسپولیس و جمال لوئیس در بن بست
زمان بازگشت ۶ مصدوم سپاهان مشخص شد
کناره‌گیری سرمربی کشتی روسیه بعد از ۲۰ سال
باران چشمه رییس فدراسیون زورخانه‌ای شد
موسوی مربی تیم بوکس فلایت‌من چین شد
تعلیق کمیته‌های ملی پارالمپیک روسیه و بلاروس برداشته شد
اسطوره فوتسال هدایت استقلال را بر عهده می‌گیرد
نقش مهروز در محرومیت تکواندو کاران سیه روز
بازیکن ازبکستانی استقلال به لیگ قهرمانان آسیا رسید