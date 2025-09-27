باشگاه خبرنگاران جوان ـ منچستریونایتد که پس از پیروزی برابر چلسی و هفت امتیازی شدن در لیگ برتر کمی شرایطش بهتر شده بود، امروز در زمین برنتفوردی به میدان رفت که از ۵ بازی تنها ۴ امتیاز داشت و در رده هفدهم بود و مقابل این تیم با نتیجه سه بر یک شکست خورد.

گل‌های برنتفورد را ایگور تیاگو (۲ بار) و جنسن به ثمر رساندند و تک گل منچستریونایتد توسط بنجامین ششکو مهاجم جدید و گرانقیمت این تیم به ثمر رسید تا این بازیکن اولین گلش را با پیراهن یونایتد به ثمر برساند. خراب کردن پنالتی توسط برونو فرناندز کاپیتان شیاطین سرخ از نکات قابل توجه این بازی بود.

شاگردان آموریم با این شکست هفت امتیازی و در رتبه سیزدهم ماندند و برنتفورد هم هفت امتیازی شد و بالا سر منچستریونایتد آمد.