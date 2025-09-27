سخنگوی دولت با گرامیداشت سالروز شکستن حصر آبادان نوشت: هیچ حصاری توان ایستادن در برابر عزم و همبستگی مردم را ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ فاطمه مهاجرانی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس با گرامیداشت سالروز‏ شکست حصر آبادان، نوشت: «۵ مهر، یادآور شکست حصر آبادان است؛ روزی که امید و ایستادگی نشان داد هیچ حصاری توان ایستادن در برابر عزم و همبستگی مردم را ندارد. امروز نیز با همان امید، همبستگی و عقلانیت، راه را می‌گشاییم.»

عملیات ثامن‌الائمه به فرماندهی نیروی زمینی ارتش و مشارکت سپاه پاسداران، بامداد ۵ مهرماه ۱۳۶۰ در محور آبادان به شرق کارون در جنوب‌غربی ایران آغاز شد و پس از ۴۲ ساعت نبرد بی‌وقفه با شکسته‌شدنِ حصر آبادان و بازپس‌گیری بیش از ۱۵۰ کیلومتر مربع از خاکِ ایران، به پایان رسید.