هزاران نفر از هواداران حزب‌الله به مناسبت اولین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله، در آرامگاه او در بیروت گرد هم آمدند تا یاد او را زنده نگه دارند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - به گزارش یک روزنامه‌نگار خبرگزاری فرانسه، هواداران  حزب‌الله امروز در آرامگاه رهبر سابق خود در نزدیکی فرودگاه بیروت، گرد هم آمدند و با تکان دادن پرچم حزب الله و همچنین پرچم‌های لبنان، فلسطین و ایران، اولین سالگرد شهادت این رهبر مقاومت را گرامی داشتند.

گفته شده در میانه تجمع، سرود‌های مذهبی از بلندگو‌ها پخش می‌شد.

شایان ذکر است که یک هیئت ایرانی نیز به ریاست علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در این مراسم حضور دارند.

سال گذشته در چنین روزی یکی از بزرگ‌ترین حملات رژیم اسرائیل به بیروت انجام شد که در نتیجه آن دبیرکل حزب الله لبنان به همراه تعدادی دیگر از فرماندهان مقاومت به شهادت رسیدند. حزب‌الله لبنان در تاریخ ۲ آبان ۱۴۰۳ به‌طور رسمی شهادت او را اعلام کرد.

