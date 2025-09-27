ایده‌های خلاقانه هوش مصنوعی در رویداد IRAN AI برای تجاری‌سازی و سرمایه‌گذاری بررسی خواهند شد.

 

 

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ فاطمه کربلایی - مهرشاد نفعی، مدیرعامل خانه هوش ایران، در نشست خبری نخستین رویداد ملی ایده‌های نوآورانه در هوش مصنوعی IRAN AI اعلام کرد که هدف این مرکز تخصصی، ایجاد بستری برای ورود نخبگان هوش مصنوعی به بازار کار و افزایش بهره‌وری کشور از طریق کاربرد‌های هوش مصنوعی است.

او با اشاره به شکاف موجود میان طرح‌های نوآورانه و نیاز‌های صنعت گفت: «در کشور ما کسی وجود ندارد که این دو بخش را به هم متصل کند و تیم‌های نخبه نیز فاصله زیادی با سرمایه‌گذاران دارند. ایجاد این رویداد با هدف پر کردن این خلا‌ها و تسهیل اتصال ایده‌ها به بازار کار انجام شده است.»

نفعی افزود: «این رویداد صرفاً یک نمایشگاه نیست، بلکه فرصت سرمایه‌گذاری و نوآوری در حوزه‌های مختلف کشور را فراهم می‌کند. رسانه‌های خوب، امید، تخصص و آینده را روایت می‌کنند و ما امیدواریم این اتفاق در IRAN AI رخ دهد و با رویداد ایران اِی‌پلاس بتوانیم مسائل مهم کشور را حل کنیم. خروجی این رویداد می‌تواند اثر بزرگی داشته باشد.»

میلاد زارع‌کار، دبیر این رویداد نیز اعلام کرد: «ما ادعا داریم که بزرگترین رویداد هوش مصنوعی ایران را برگزار می‌کنیم و این را ثابت خواهیم کرد. مخاطبان ما شامل استارتاپ‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان، دانشجویان، اساتید، پژوهشگران و حتی فعالان مستقل حوزه هوش مصنوعی هستند.»

او در ادامه توضیح داد: «ما ایده‌های روی کاغذ را نیز می‌پذیریم به شرطی که بتوانند یک چالش خاص را حل کنند. سایر طرح‌ها باید به مراحل اولیه توسعه رسیده باشند. در زمینه حمایت نیز، هم به صورت مادی و هم از طریق تجاری‌سازی طرح‌ها همراهی می‌کنیم.»

زارع‌کار افزود: «با ارگان‌ها و شرکت‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی نیز مکاتبه داریم و فراخوان دریافت طرح‌ها از امروز آغاز شده و تا ۲۰ روز ادامه دارد. پس از بررسی‌های اولیه، از هر موضوع سه طرح انتخاب و در نهایت یک طرح از هر ۱۰ موضوع برتر بر اساس معیار‌های مشخص معرفی خواهد شد.»

برچسب ها: هوش مصنوعی ، ایده های فناورانه ، تجاری سازی
خبرهای مرتبط
وزیر ارتباطات:
کیفیت اینترنت بهبود می‌یابد/ ارائه خدمات eSIM در کشور به زودی
الکامپ امسال میزبان ۱۰۰ شرکت خارجی
نمایشگاه الکامپ رسماً آغاز به کار کرد/ تغییر ساعت برگزاری برای کنترل ترافیک
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نخستین رویداد ملی هوش مصنوعی IRAN AI آغاز شد
یک درمان خانگی ساده برای تسکین سرفه
پیشگیری از بیماری‌های فصلی در مدارس + فیلم
وزیر بهداشت: حفظ آمادگی برای مواجهه با بحران‌ها یک ضرورت راهبردی است
الکامپ امسال میزبان ۱۰۰ شرکت خارجی
نسخه خانگی مقابله با دیابت بارداری + فیلم
مزایا و معایب مدیریت داده‌های دیجیتال در گوگل
گوشی‌های هوشمند مستعد خرابی و بهترین گوشی‌ها در بلندمدت
بررسی نحوه شکل‌گیری ستارگان در کهکشان راه شیری توسط جیمزوب
دانشمند روسی: حمله هسته‌ای به سیارک 2024 YR4 غیرقابل قبول است
آخرین اخبار
لغو پذیرش دانشجوی پرستاری در مؤسسات هلال و وارستگان
نخستین رویداد ملی هوش مصنوعی IRAN AI آغاز شد
پیشگیری از بیماری‌های فصلی در مدارس + فیلم
نسخه خانگی مقابله با دیابت بارداری + فیلم
الکامپ امسال میزبان ۱۰۰ شرکت خارجی
بررسی نحوه شکل‌گیری ستارگان در کهکشان راه شیری توسط جیمزوب
مزایا و معایب مدیریت داده‌های دیجیتال در گوگل
یک درمان خانگی ساده برای تسکین سرفه
گوشی‌های هوشمند مستعد خرابی و بهترین گوشی‌ها در بلندمدت
دانشمند روسی: حمله هسته‌ای به سیارک 2024 YR4 غیرقابل قبول است
ابداع قطره‌هایی برای درمان آسان‌تر و کم‌دردتر بیماران شبکیه
وزیر بهداشت: حفظ آمادگی برای مواجهه با بحران‌ها یک ضرورت راهبردی است
معاون وزیر علوم: هیچ دانشجوی اخراجی نداریم
خانم‌های باردار نیازی به غذای دو نفره ندارند
توسعه رشته‌های دانشگاهی متناسب با تحولات علمی و نیاز بازار/ افزایش دوره‌های مهارت محور و کارآفرینی
ثبت ۲۴ هزار و ۵۴۶ ماموریت اورژانس تهران در هفته گذشته
نمونه دوم ماهواره ناهید۲ زمستان امسال پرتاب می‌شود
انتشار اسامی محصولات آرایشی غیر مجاز
کاهش ۲ نفری میانگین جمعیت کلاس‌های درسی