باشگاه خبرنگاران جوان ؛ فاطمه کربلایی - مهرشاد نفعی، مدیرعامل خانه هوش ایران، در نشست خبری نخستین رویداد ملی ایدههای نوآورانه در هوش مصنوعی IRAN AI اعلام کرد که هدف این مرکز تخصصی، ایجاد بستری برای ورود نخبگان هوش مصنوعی به بازار کار و افزایش بهرهوری کشور از طریق کاربردهای هوش مصنوعی است.
او با اشاره به شکاف موجود میان طرحهای نوآورانه و نیازهای صنعت گفت: «در کشور ما کسی وجود ندارد که این دو بخش را به هم متصل کند و تیمهای نخبه نیز فاصله زیادی با سرمایهگذاران دارند. ایجاد این رویداد با هدف پر کردن این خلاها و تسهیل اتصال ایدهها به بازار کار انجام شده است.»
نفعی افزود: «این رویداد صرفاً یک نمایشگاه نیست، بلکه فرصت سرمایهگذاری و نوآوری در حوزههای مختلف کشور را فراهم میکند. رسانههای خوب، امید، تخصص و آینده را روایت میکنند و ما امیدواریم این اتفاق در IRAN AI رخ دهد و با رویداد ایران اِیپلاس بتوانیم مسائل مهم کشور را حل کنیم. خروجی این رویداد میتواند اثر بزرگی داشته باشد.»
میلاد زارعکار، دبیر این رویداد نیز اعلام کرد: «ما ادعا داریم که بزرگترین رویداد هوش مصنوعی ایران را برگزار میکنیم و این را ثابت خواهیم کرد. مخاطبان ما شامل استارتاپها، شرکتهای دانشبنیان، دانشجویان، اساتید، پژوهشگران و حتی فعالان مستقل حوزه هوش مصنوعی هستند.»
او در ادامه توضیح داد: «ما ایدههای روی کاغذ را نیز میپذیریم به شرطی که بتوانند یک چالش خاص را حل کنند. سایر طرحها باید به مراحل اولیه توسعه رسیده باشند. در زمینه حمایت نیز، هم به صورت مادی و هم از طریق تجاریسازی طرحها همراهی میکنیم.»
زارعکار افزود: «با ارگانها و شرکتهای فعال در حوزه هوش مصنوعی نیز مکاتبه داریم و فراخوان دریافت طرحها از امروز آغاز شده و تا ۲۰ روز ادامه دارد. پس از بررسیهای اولیه، از هر موضوع سه طرح انتخاب و در نهایت یک طرح از هر ۱۰ موضوع برتر بر اساس معیارهای مشخص معرفی خواهد شد.»