شیخ نعیم قاسم در سخنرانی سالگرد سید حسن نصرالله تاکید کرد که حزب‌الله به عهد خود پایبند است و با خلع سلاح مقابله می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله لبنان در سخنرانی به مناسبت سالگرد شهادت سید حسن نصرالله، گفت: «درگذشت سید شهدای امت، شهید سید حسن نصرالله دردناک است، اما او همچنان در میان ما حضور دارد و حضورش نورانی است». 

وی خطاب به سید حسن نصرالله گفت: «تا زمانی که فرزندان و دوستداران تو به عهد خود با تو وفادار هستند، دشمنان هرگز پیروز نخواهند شد. من سه دهه همکار و همراه سید نصرالله بودم، و در او رهبری مصم و صاحب عزم و اراده و قلبی رئوف را دیدم. ما بعد از تو بر عهد خود پایبند خواهیم بود و این امانت را بر دوش خواهیم کشید و هرگز میادین نبرد را ترک نخواهیم کرد و سلاح را بر زمین نخواهیم گذشت». 

اجازه خلع سلاح را نمی‌دهیم

شیخ نعیم قاسم خواستار اتحاد مردم لبنان در برابر دشمن صهیونیستی شد و گفت: «ما باید برای محافظت از این کشور در کنار هم بایستیم. آنها می‌خواهند ارتش لبنان با مردم خودش بجنگد؛ ما از ارتش لبنان در مقابله با دشمن واقعی حمایت می‌کنیم و ان‌شاءالله همیشه با آن خواهیم بود». 

وی افزود: «ما خواهان حفظ وحدت ملی هستیم، اما باید در یک سنگر واحد علیه دشمن اسرائیلی قرار بگیریم. اجازه نخواهیم داد که خلع سلاح انجام شود و برای جلوگیری از اجرای آن به رویارویی‌ای کربلایی وارد خواهیم شد، زیرا در یک نبرد وجودی هستیم و می‌توانیم این کار را انجام دهیم». 

وی تاکید کرد: «دیدگاه ما به عنوان حزب‌الله را می‌توان در هفت نکته خلاصه کرد: ما تهدید اسرائیل و آمریکا علیه لبنان را تهدیدی وجودی برای مقاومت و لبنان می‌دانیم. خلع سلاح به معنای خلع قدرت، در پاسخ به خواسته‌های اسرائیل و برای دستیابی به اهدافش است».

شیخ نعیم قاسم با اشاره به رژیم صهیونیستی گفت: «مشکل اسرائیل این است که اجازه نمی‌دهد لبنان به ثبات برسد و ما هر پروژه‌ای را که در خدمت منافع اسرائیل باشد، حتی اگر در لفافه لفاظی‌های ملی‌گرایانه باشد، رد می‌کنیم. اگر لبنان به تعهدات خود طبق قطعنامه ۱۷۰۱ عمل کند، اسرائیل نیز باید این کار را انجام دهد. دولت لبنان مسئول دستیابی همزمان به چهار اولویت است: توقف تجاوز، عقب‌نشینی اسرائیل، آزادی زندانیان و آغاز روند بازسازی».

فلسطین مسئله اصلی مقاومت است

دبیر کل حزب‌الله به مسئله فلسطین اشاره کرد و گفت: «آرمان فلسطین مسئله اصلی است و دشمن اسرائیلی تهدید اصلی برای همه. امروز، نسل‌کشی در فلسطین در حال وقوع است تا به آرمان فلسطین پایان دهد و راه را برای پایان کل منطقه هموار کند. در مقابل این نسل‌کشی، شجاعت و پایداری عظیم مردم فلسطین و مقاومت همه مردم، کودکان و زنان را می‌بینیم. اینها انسان‌های بزرگی هستند، زیرا به نمایندگی از جهان، نه فقط فلسطین، می‌جنگند. جهان باید در کنار آنها بایستد». 

او در ادامه تاکید کرد: «به شما می‌گویم: این سرزمین که با خون فرزندان شما آبیاری شده، صهیونیست‌ها و دشمنان را بیرون خواهد راند. این سرزمین به خواست خدا فقط متعلق به مردمش خواهد بود». 

منبع: المسیره

برچسب ها: شیخ نعیم قاسم ، حزب‌الله ، لبنان
خبرهای مرتبط
دولت لبنان و هراس از یاد نصرالله
در گزارش باشگاه خبرنگاران جوان بررسی شد؛
عون و زخم‌های باز پیجرها: مقاومت یا تسلیم؟
هشدار دبیرکل حزب‌الله درباره یک پیچ تاریخی خطرناک
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
طرح صلح ۲۱ ماده‌ای آمریکا برای غزه چیست؟
واکنش چین و روسیه به رد قطعنامه پیشنهادی برای تعویق تحریم‌ها علیه ایران
آمریکا ویزای رئیس‌جمهور کلمبیا را لغو می‌کند
دولت لبنان و هراس از یاد نصرالله
اردوغان: نتانیاهو برای صندلی‌های خالی صحبت می‌کرد
چرخش به جنگ طلبی
بیانیه مشترک مسکو، پکن، اسلام‌آباد و تهران در مخالفت با حضور نظامی خارجی در افغانستان
ترامپ: مذاکرات «فشرده» در مورد غزه در جریان است
ثبت‌نام کمتر از ۱۰ هزار دانش‌آموز اتباع در مدارس تهران/تأکید بر ثبت‌نام تمامی دانش‌آموزان دارای مدارک هویتی
زلزله‌ای به بزرگی ۵.۲ ریشتر مرکز چین را لرزاند
آخرین اخبار
ترور نصرالله، پایان داستان نیست/ روی شکست مقاومت شرط نبندید
شیخ نعیم قاسم: اجازه خلع سلاح حزب‌الله را نمی‌دهیم
تجمع هزاران هوادار حزب‌الله در سالگرد شهادت سید حسن نصرالله
 زلنسکی برای نخستین بار دریافت سامانه‌های پاتریوت از تل‌آویو را تأیید کرد
مجاهدت سید حسن نصرالله در عصر بی‌مرجعی و نزاع گفتمانی
اردوغان: نتانیاهو برای صندلی‌های خالی صحبت می‌کرد
درخواست پاکستان از طالبان؛ اقدام مؤثر علیه تروریسم و رعایت حقوق زنان
افشای مذاکرات پنهان آلمان با طالبان برای اخراج پناهجویان
افزایش انتقالات از طریق خط آهن افغانستان در شش ماه نخست امسال
خراسان جنوبی پل ارتباطی ایران و افغانستان در حوزه فناوری
افزایش چشمگیر حجم تجارت با افغانستان در پی سفر وزیر صمت به کابل/ پیش‌بینی رشد مبادلات تا ۱۰ میلیارد دلار
تغییر فرآیند ارائه خدمات به اتباع خارجی/ مهاجران تنها با گذرنامه می‌توانند به پلیس مراجعه کنند
شهادت ۵۸ فلسطینی در غزه از صبح امروز
آلمان در پی اعطای مجوز به ارتش برای سرنگونی پهپاد‌های ناشناس
امت اسلامی؛ راهکار برون‌رفت از بن‌بست مدیریت مهاجران افغانستانی + تصاویر
امارات در مورد الحاق کرانه باختری به اسرائیل هشدار داده است
تسلط روسیه بر ۳ روستا در شرق اوکراین
بازگشت روزانه بیش از ۷ هزار مهاجر از مرزهای پاکستان و ایران
آغاز کمپین واکسیناسیون فلج اطفال در ۳ استان افغانستان
طرح صلح ۲۱ ماده‌ای آمریکا برای غزه چیست؟
تعداد قربانیان سیل تایلند به ۷ نفر رسید
ثبت‌نام کمتر از ۱۰ هزار دانش‌آموز اتباع در مدارس تهران/تأکید بر ثبت‌نام تمامی دانش‌آموزان دارای مدارک هویتی
تأکید بر تقویت همکاری‌های اقتصادی و احترام به تمامیت ارضی افغانستان در دیدار سفیر طالبان با مقام چینی
مشاهده پهپاد‌های جدید بر فراز بزرگترین پایگاه نظامی دانمارک
دو مهاجر در تلاش برای عبور از کانال مانش جان باختند
دیدار فرستاده ترامپ و جرد کوشنر با نتانیاهو درباره جنگ غزه
رزمایش ناتو در دریای شمال به بهانه تهدید روسیه
طوفان در فیلیپین دستکم ۱۰ کشته بر جا گذاشت
چرخش به جنگ طلبی
ونزوئلا خواستار حمایت از این کشور علیه تهدید آمریکا شد