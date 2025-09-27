باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله لبنان در سخنرانی به مناسبت سالگرد شهادت سید حسن نصرالله، گفت: «درگذشت سید شهدای امت، شهید سید حسن نصرالله دردناک است، اما او همچنان در میان ما حضور دارد و حضورش نورانی است».

وی خطاب به سید حسن نصرالله گفت: «تا زمانی که فرزندان و دوستداران تو به عهد خود با تو وفادار هستند، دشمنان هرگز پیروز نخواهند شد. من سه دهه همکار و همراه سید نصرالله بودم، و در او رهبری مصم و صاحب عزم و اراده و قلبی رئوف را دیدم. ما بعد از تو بر عهد خود پایبند خواهیم بود و این امانت را بر دوش خواهیم کشید و هرگز میادین نبرد را ترک نخواهیم کرد و سلاح را بر زمین نخواهیم گذشت».

اجازه خلع سلاح را نمی‌دهیم

شیخ نعیم قاسم خواستار اتحاد مردم لبنان در برابر دشمن صهیونیستی شد و گفت: «ما باید برای محافظت از این کشور در کنار هم بایستیم. آنها می‌خواهند ارتش لبنان با مردم خودش بجنگد؛ ما از ارتش لبنان در مقابله با دشمن واقعی حمایت می‌کنیم و ان‌شاءالله همیشه با آن خواهیم بود».

وی افزود: «ما خواهان حفظ وحدت ملی هستیم، اما باید در یک سنگر واحد علیه دشمن اسرائیلی قرار بگیریم. اجازه نخواهیم داد که خلع سلاح انجام شود و برای جلوگیری از اجرای آن به رویارویی‌ای کربلایی وارد خواهیم شد، زیرا در یک نبرد وجودی هستیم و می‌توانیم این کار را انجام دهیم».

وی تاکید کرد: «دیدگاه ما به عنوان حزب‌الله را می‌توان در هفت نکته خلاصه کرد: ما تهدید اسرائیل و آمریکا علیه لبنان را تهدیدی وجودی برای مقاومت و لبنان می‌دانیم. خلع سلاح به معنای خلع قدرت، در پاسخ به خواسته‌های اسرائیل و برای دستیابی به اهدافش است».

شیخ نعیم قاسم با اشاره به رژیم صهیونیستی گفت: «مشکل اسرائیل این است که اجازه نمی‌دهد لبنان به ثبات برسد و ما هر پروژه‌ای را که در خدمت منافع اسرائیل باشد، حتی اگر در لفافه لفاظی‌های ملی‌گرایانه باشد، رد می‌کنیم. اگر لبنان به تعهدات خود طبق قطعنامه ۱۷۰۱ عمل کند، اسرائیل نیز باید این کار را انجام دهد. دولت لبنان مسئول دستیابی همزمان به چهار اولویت است: توقف تجاوز، عقب‌نشینی اسرائیل، آزادی زندانیان و آغاز روند بازسازی».

فلسطین مسئله اصلی مقاومت است

دبیر کل حزب‌الله به مسئله فلسطین اشاره کرد و گفت: «آرمان فلسطین مسئله اصلی است و دشمن اسرائیلی تهدید اصلی برای همه. امروز، نسل‌کشی در فلسطین در حال وقوع است تا به آرمان فلسطین پایان دهد و راه را برای پایان کل منطقه هموار کند. در مقابل این نسل‌کشی، شجاعت و پایداری عظیم مردم فلسطین و مقاومت همه مردم، کودکان و زنان را می‌بینیم. اینها انسان‌های بزرگی هستند، زیرا به نمایندگی از جهان، نه فقط فلسطین، می‌جنگند. جهان باید در کنار آنها بایستد».

او در ادامه تاکید کرد: «به شما می‌گویم: این سرزمین که با خون فرزندان شما آبیاری شده، صهیونیست‌ها و دشمنان را بیرون خواهد راند. این سرزمین به خواست خدا فقط متعلق به مردمش خواهد بود».

منبع: المسیره