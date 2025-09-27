تیم دورتموند همچنان به روند نتایج درخشانش در این فصل ادامه داد و مایتنس را هم از پیش رو برداشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - در چارچوب هفته پنجم بوندسلیگای آلمان، دورتموند مهمان ماینتس بود که با دو گل به پیروزی رسید.

اسونسن در دقیقه ۲۷ و کریم آدیمی در دقیقه ۴۰ گلزنان دروتموند در این دیدار بودند. در حالی که تیم میزان در نیمه دوم تلاش زیادی برای جبران نتیجه داشت، رابین زنتنر، دروازه‌بان ماینتس، در دقیقه ۶۷ ‏دیدار تیمش مقابل بروسیا دورتموند، با کارت قرمز مستقیم از زمین ‏اخراج شد و جریان بازی به‌طور کامل تغییر کرد.

‏دورتموند با پیروزی ۲-۰ به رکورد شکست‌ناپذیری خود در این فصل ‏ادامه داد و با ۱۳ امتیاز تنها با دو امتیاز اختلاف نسبت به بایرن در ‏رتبه دوم جدول بوندس‌لیگا ایستاد. ‏