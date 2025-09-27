امروز زمین‌های مسکونی به خانواده دو شهید دانش آموز تبریزی در شهر جدید سهند واگذار شد.

باشگاه‌ خبرنگاران جوان؛ زمان با آغاز سال تحصیلی و هفته دفاع مقدس، فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی، که صبح سه شنبه یکم مهرماه به استان آذربایجان شرقی سفر کرده بود، با خانواده‌های دو شهید دانش‌آموز تبریز، علیسان جباری و طاها بهروزی، دیدار کرد.

در این دیدار در منزل‌های ۳۵ متری استیجاری این دو خانواده که همسایه هم بودند؛ موضوع تامین مسکن این خانواده‌های داغدار که تنها فرزندان خود را در جنگ ۱۲ روزه از دست دادند؛ عنوان شد. 

به دستور وزیر راه و شهرسازی، زمینی با کاربری مسکونی به متراژ ۲۰۰ متر در شهر جدید سهند برای تأمین مسکن این دو خانواده شهید واگذار شد. با نهایی شدن قرارداد، امروز پنجم مهرماه سند زمین‌های مسکونی رسماً به این خانواده‌ها تحویل می شود.

این دیدار و واگذاری زمین بخشی از برنامه سفر وزیر راه و شهرسازی به استان آذربایجان شرقی در گرامیداشت هفته دفاع مقدس و آغاز سال تحصیلی جدید بود.

منبع: پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی 

 

 

 

 

 

 

