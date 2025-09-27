مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی گفت: روزهای یکشنبه و دوشنبه در غرب سواحل دریای خزر و برخی نقاط اردبیل بارش باران رخ خواهد داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت:امشب در استان‌های اردبیل، گیلان، مازندران، برخی مناطق استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، کردستان و زنجان، برخی مناطق دامنه‌های جنوبی البرز به‌ویژه ارتفاعات آنها افزایش ابر، رگبار باران، گاهی رعد و برق و وزش باد شدید موقتی پیش بینی می‌شود.

وی ادامه داد: امشب در جنوب سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان رشد ابرهای همرفتی و گاهی رگبار و رعدوبرق روی می دهد.

او بیان کرد:همچنین طی امشب در محدوده زاگرس مرکزی در ساعات بعداز ظهر و اوایل شب رشد ابر، وزش باد شدید، گاهی خیزش گرد وخاک روی می‌دهد و در برخی نقاط رگبار و رعد و برق دور از انتظار نخواهد بود.

وی ادامه داد: روزهای یکشنبه و دوشنبه در غرب سواحل دریای خزر و برخی نقاط اردبیل بارش باران رخ خواهد داد و در سایر مناطق کشور آسمان صاف خواهد بود.

او بیان کرد: از بعداز ظهر یکشنبه تا چهارشنبه خلیج فارس و شرق دریای عمان مواج خواهد شد. از اواخر وقت یکشنبه تا سه شنبه دریای خزر مواج است.

برچسب ها: هواشناسی ، وزش باد
خبرهای مرتبط
کاهش بیش از ۹۰ میلی‌متری بارش در کشور
نواحی غربی کشور در ۵ مهرماه بارانی می‌شود
پیش‌بینی هواشناسی از شرایط جوی روز‌های آینده/ تداوم ابرناکی و رگبار در استان‌های شمالی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۵ مهرماه ۱۴۰۴
واریز سود سهام عدالت تا پایان هفته
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۵ مهر ماه
همه تحریم‌های موجود تکرار شد/ مکانیسم ماشه چیز جدیدی علیه کشور ندارد
بارش باران در نواحی غرب و شمال غرب کشور طی دو روز آینده
ایجاد اکوسیستم هوشمند اقتصادی زمینه ساز کاهش آثار مکانیسم ماشه
آغاز به کار سامانه ارز خدماتی از ابتدای آبان ماه
سقف خرید و نگهداری رمزپول‌های پایه ثابت در هیأت عالی بانک مرکزی تصویب شد
نرخ تورم شهریور ماه اعلام شد
تورم نقطه به نقطه مسکن در شهریور ماه به ۳۶ درصد رسید
آخرین اخبار
بارش باران در نواحی غرب و شمال غرب کشور طی دو روز آینده
اجرای ۱۱ پروژه راهسازی در حوزه معادن کشور
تخصیص زمین مسکونی به خانواده دو شهید دانش آموز
توکن صرفه‌جویی انرژی چیست؟
واریز سود سهام عدالت تا پایان هفته
سقف خرید و نگهداری رمزپول‌های پایه ثابت در هیأت عالی بانک مرکزی تصویب شد
واگذاری زمین به متقاضیان سرمایه گذاری در شهرک‌ها و نواحی صنعتی
تورم نقطه به نقطه مسکن در شهریور ماه به ۳۶ درصد رسید
کاهش بیش از ۹۰ میلی‌متری بارش در کشور
تحویل ۱۳۰ حلقه چاه اکتشافی نفت به شرکت‌های بهره‌بردار با قابلیت تولید
آغاز نصب برج‌های تخلیه اضطراری گاز در تهران
مصرف ۷۰ تا ۹۰ درصد منابع آبی در بخش کشاورزی
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۵ مهر ماه
ایجاد اکوسیستم هوشمند اقتصادی زمینه ساز کاهش آثار مکانیسم ماشه
نرخ تورم شهریور ماه اعلام شد
آغاز به کار سامانه ارز خدماتی از ابتدای آبان ماه
منابع مالی دولت برای تامین معیشت مردم و کالاهای کشاورزی ۱۱ میلیارد دلار است
جابه‌جایی ۷۹ میلیون مسافر با استفاده از ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای در نیمه نخست سال
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۵ مهرماه ۱۴۰۴
برنامه جدید بانک مرکزی برای تخصیص ارز
همه تحریم‌های موجود تکرار شد/ مکانیسم ماشه چیز جدیدی علیه کشور ندارد
ورود نقدینگی حقیقی‌ها به بازار سرمایه دو روز سبز شاخص کل بورس
افزایش بیش از ۵۳ هزار واحدی شاخص بورس
قیمت جدید هرکیلو تخم مرغ برای مصرف کننده ۹۴ هزارتومان
توسعه کشاورزی قراردادی راهکار تنظیم بازار داخل و صادرات هدفمند + فیلم
ساماندهی حساب‌های مازاد اشخاص تا پایان سال عملیاتی می‌شود
تملک اراضی راه آهن رشت - آستارا تا پایان سال/مدت‌هاست با تحریم زندگی می‌کنیم
خاموشی‌های خانگی متوقف شد
وزارت نیرو: ماینر غیرمجاز گزارش دهید و تا ۳۰۰ میلیون تومان پاداش بگیرید
فردا اولین حراج پاییزی شمش طلا برگزار می‌شود