مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی گفت: روزهای یکشنبه و دوشنبه در غرب سواحل دریای خزر و برخی نقاط اردبیل بارش باران رخ خواهد داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت:امشب در استان‌های اردبیل، گیلان، مازندران، برخی مناطق استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، کردستان و زنجان، برخی مناطق دامنه‌های جنوبی البرز به‌ویژه ارتفاعات آنها افزایش ابر، رگبار باران، گاهی رعد و برق و وزش باد شدید موقتی پیش بینی می‌شود.

وی ادامه داد: امشب در جنوب سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان رشد ابرهای همرفتی و گاهی رگبار و رعدوبرق روی می دهد.

او بیان کرد:همچنین طی امشب در محدوده زاگرس مرکزی در ساعات بعداز ظهر و اوایل شب رشد ابر، وزش باد شدید، گاهی خیزش گرد وخاک روی می‌دهد و در برخی نقاط رگبار و رعد و برق دور از انتظار نخواهد بود.

وی ادامه داد: روزهای یکشنبه و دوشنبه در غرب سواحل دریای خزر و برخی نقاط اردبیل بارش باران رخ خواهد داد و در سایر مناطق کشور آسمان صاف خواهد بود.

او بیان کرد: از بعداز ظهر یکشنبه تا چهارشنبه خلیج فارس و شرق دریای عمان مواج خواهد شد. از اواخر وقت یکشنبه تا سه شنبه دریای خزر مواج است.