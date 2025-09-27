باشگاه خبرنگاران جوان - نشست هماندیشی و همافزایی اساتید و فعالان حوزه جمعیت، امروز شنبه ۵ مهرماه ۱۴۰۴ با حضور حجتالاسلام والمسلمین محمدجواد حاجعلیاکبری رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، دکتر بانکیپور، دکتر محمدبیگی، دکتر منصوری، دکتر کتابچی، دکتر جباری، دکتر محمودی، دکتر گودرزی، دکتر موسوی، دکتر شفیعی، دکتر حسنلو، دکتر حاجی کاظم، دکتر محزون، دکتر مروتی، دکتر زینانلو، دکتر حیدری و خانم قاسمی برگزار شد.
حجتالاسلام والمسلمین محمدجواد حاجعلیاکبری رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه در این نشست گفت: این جلسه ارزشمند و قابل توصیف نیست؛ چراکه شما عزیزان با محبت و اهتمام، به یک وظیفه جدی، ذاتی و فوقالعاده مهم توجه دارید. حضور و همت شما کمک میکند تا این موضوع خطیر در میان سایر مسائل کمرنگ نشود و ما بتوانیم بهتر به این وظیفه الهی قیام کنیم.
وی با تأکید بر اینکه موضوع جمعیت تنها یک بحث اداری نیست، افزود: این مسئله با مردم پیوند دارد و ما وظیفه ویژهای داریم. امروز خوشبختانه سطح درک و توجه در شبکه ائمه جمعه نسبت به گذشته بسیار ارتقا یافته و بسیاری از ائمه جمعه در استانها بهطور جدی وارد این میدان شدهاند.
حجتالاسلام والمسلمین حاجعلیاکبری با اشاره به تجربههای موفق برخی ائمه جمعه اظهار کرد: برای نمونه امام جمعه یکی از شهرهای کوچک کشور، پس از بررسی وضعیت منطقه، با تکتک خانوادههای تکفرزند گفتوگو کرده و نتیجه آن تغییر محسوس در نگرش مردم بوده است. این نوع اقدامات، برخلاف سخنرانیهای کلی، اثرگذاری واقعی دارد و نشاندهنده روشن شدن چراغ این دغدغه در دل افراد است.
رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه ادامه داد: باید از این ظرفیتها حمایت و راهنمایی لازم را ارائه کنیم تا همه امکانات محلی و ملی در مسیر تحقق اهداف جمعیتی به کار گرفته شود. لازم است فعالان جمعیتی شبکه ائمه جمعه در قالب جلسات منظم به جمعبندی و طراحی نقشه راه بپردازند.
وی در پایان پیشنهاد داد: مرکز یا دبیرخانه دائمی رویداد جوانسازی ایران «رجا»؛ در نهاد امامت جمعه برای پیگیری مستمر مسئله جمعیت تشکیل شود تا ضمن برخورداری از حضور اساتید و اهل فن و پیگیری مستمر مسئله جمعیت، بتواند جلسات منظم با دستور کار مشخص برگزار کرده و خروجیهای آن در سراسر شبکه ائمه جمعه به کار گرفته شود.
در این جلسه هماندیشی و هم افزایی فعالان حوزه جمعیت، موضوعاتی همچون چالشها و موانع جوانسازی جمعیت کشور، راهکارهای افزایش نرخ موالید، استفاده از ظرفیتها و امکانات موجود، تجربههای موفق داخلی، نقش شبکه امامت جمعه در تسهیلگری و همافزایی و نیز زمینههای همکاری مشترک مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین در پایان از زحمات دکتر صابر جباری رئیس مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس بهعنوان یکی از فعالان شاخص این عرصه تقدیر شد.