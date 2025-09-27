حجت‌الاسلام حاج‌علی اکبری می‌گوید مرکز یا دبیرخانه دائمی رویداد جوان‌سازی ایران «رجا»؛ در نهاد امامت جمعه برای پیگیری مستمر مسئله جمعیت تشکیل شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - نشست هم‌اندیشی و هم‌افزایی اساتید و فعالان حوزه جمعیت، امروز شنبه ۵ مهرماه ۱۴۰۴ با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجواد حاج‌علی‌اکبری رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، دکتر بانکی‌پور، دکتر محمدبیگی، دکتر منصوری، دکتر کتابچی، دکتر جباری، دکتر محمودی، دکتر گودرزی، دکتر موسوی، دکتر شفیعی، دکتر حسنلو، دکتر حاجی کاظم، دکتر محزون، دکتر مروتی، دکتر زینانلو، دکتر حیدری و خانم قاسمی برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجواد حاج‌علی‌اکبری رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه در این نشست گفت: این جلسه ارزشمند و قابل توصیف نیست؛ چراکه شما عزیزان با محبت و اهتمام، به یک وظیفه جدی، ذاتی و فوق‌العاده مهم توجه دارید. حضور و همت شما کمک می‌کند تا این موضوع خطیر در میان سایر مسائل کمرنگ نشود و ما بتوانیم بهتر به این وظیفه الهی قیام کنیم.

وی با تأکید بر اینکه موضوع جمعیت تنها یک بحث اداری نیست، افزود: این مسئله با مردم پیوند دارد و ما وظیفه ویژه‌ای داریم. امروز خوشبختانه سطح درک و توجه در شبکه ائمه جمعه نسبت به گذشته بسیار ارتقا یافته و بسیاری از ائمه جمعه در استان‌ها به‌طور جدی وارد این میدان شده‌اند.

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج‌علی‌اکبری با اشاره به تجربه‌های موفق برخی ائمه جمعه اظهار کرد: برای نمونه امام جمعه یکی از شهر‌های کوچک کشور، پس از بررسی وضعیت منطقه، با تک‌تک خانواده‌های تک‌فرزند گفت‌و‌گو کرده و نتیجه آن تغییر محسوس در نگرش مردم بوده است. این نوع اقدامات، برخلاف سخنرانی‌های کلی، اثرگذاری واقعی دارد و نشان‌دهنده روشن شدن چراغ این دغدغه در دل افراد است.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه ادامه داد: باید از این ظرفیت‌ها حمایت و راهنمایی لازم را ارائه کنیم تا همه امکانات محلی و ملی در مسیر تحقق اهداف جمعیتی به کار گرفته شود. لازم است فعالان جمعیتی شبکه ائمه جمعه در قالب جلسات منظم به جمع‌بندی و طراحی نقشه راه بپردازند.

وی در پایان پیشنهاد داد: مرکز یا دبیرخانه دائمی رویداد جوان‌سازی ایران «رجا»؛ در نهاد امامت جمعه برای پیگیری مستمر مسئله جمعیت تشکیل شود تا ضمن برخورداری از حضور اساتید و اهل فن و پیگیری مستمر مسئله جمعیت، بتواند جلسات منظم با دستور کار مشخص برگزار کرده و خروجی‌های آن در سراسر شبکه ائمه جمعه به کار گرفته شود.

در این جلسه هم‌اندیشی و هم افزایی فعالان حوزه جمعیت، موضوعاتی همچون چالش‌ها و موانع جوان‌سازی جمعیت کشور، راهکار‌های افزایش نرخ موالید، استفاده از ظرفیت‌ها و امکانات موجود، تجربه‌های موفق داخلی، نقش شبکه امامت جمعه در تسهیل‌گری و هم‌افزایی و نیز زمینه‌های همکاری مشترک مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین در پایان از زحمات دکتر صابر جباری رئیس مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس به‌عنوان یکی از فعالان شاخص این عرصه تقدیر شد.

برچسب ها: ائمه جمعه ، افزایش جمعیت
خبرهای مرتبط
حجت‌الاسلام حاج علی اکبری: نقطه کانونی اتحاد مقدس، ایران قوی است
خطیب موقت نمازجمعه تهران:
تحریم‌های فلج‌کننده اسنپ‌بک یک بازی است/ نتیجه دفاع مقدس اول را در دفاع مقدس دوم دریافت کردیم
حجت‌الاسلام حاج‌علی‌اکبری در خطبه‌های نماز جمعه؛
فتح‌الفتوح دفاع مقدس اخیر وحدت مردم بود/ سکوت کشور‌ها در برابر جنایات اسرائیل باعث تاسف است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
خروج از NPT فردا در مجلس بررسی می‌شود/ ساخت بمب اتم بعدا بررسی خواهد شد
واکنش سفیر ایران در آلمان به فعالسازی مکانیزم ماشه
پزشکیان در بازگشت از نیویورک وارد تهران شد
عراقچی: اقدام سه کشور اروپایی برای بازگرداندن قطعنامه‌های شورای امنیت غیرقانونی است
عراقچی: تروئیکای اروپایی و آمریکا به دنبال باج‌گیری از ایران بودند
مهاجرانی: هیچ حصاری توان ایستادن مقابل همبستگی مردم را ندارد
پزشکیان: سفر به نیویورک فرصتی برای تبیین مواضع ایران در سطح جهانی بود
دیدار و گفت‌وگوی وزرای خارجه ایران و ونزوئلا
سرلشکر صفوی: به پیمان دفاعی عربستان و پاکستان بپیوندیم/ قدرت هجومی ایران را افزایش می‌دهیم
تسلیت رهبری به حداد عادل
آخرین اخبار
باید به همکاری با آژانس بین‌المللی و عضویت در NPT خاتمه دهیم
سخنرانی رئیس جمهور در سازمان ملل در تراز جمهوری اسلامی ایران بود
دیدار وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و اوگاندا
سرلشکر صفوی: به پیمان دفاعی عربستان و پاکستان بپیوندیم/ قدرت هجومی ایران را افزایش می‌دهیم
سخنگوی دولت: برای رفع ناترازی گاز در زمستان باید صرفه‌جویی کنیم + فیلم
توئیت عبری رهبر معظم انقلاب: نظام خبیث صهیونی منزوی‌ترین و منفورترین دولت دنیاست
دیدار وزیر امور خارجه با دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس
عراقچی: تروئیکای اروپایی و آمریکا به دنبال باج‌گیری از ایران بودند
پزشکیان: سفر به نیویورک فرصتی برای تبیین مواضع ایران در سطح جهانی بود
تربیت نیرو‌های توانمند، پیش شرط تفویض اختیارات به حکمرانی شهری و محلی است
پزشکیان در بازگشت از نیویورک وارد تهران شد
مرکز یا دبیرخانه دائمی رویداد جوان‌سازی ایران در نهاد امامت جمعه تشکیل شود
عراقچی: اقدام سه کشور اروپایی برای بازگرداندن قطعنامه‌های شورای امنیت غیرقانونی است
دیدار و گفت‌وگوی وزرای خارجه ایران و ونزوئلا
حضور هیئت پارلمانی ایران در مراسم سالگرد شهدای مقاومت حزب‌الله لبنان
مهاجرانی: هیچ حصاری توان ایستادن مقابل همبستگی مردم را ندارد
سخنگوی وزارت دفاع: هیچ قدرتی حق دخالت در توان موشکی ایران را ندارد
جمهوری اسلامی ایران همواره حامی لبنان مقتدر و عزتمند است
خروج از NPT فردا در مجلس بررسی می‌شود/ ساخت بمب اتم بعدا بررسی خواهد شد
واکنش سفیر ایران در آلمان به فعالسازی مکانیزم ماشه
تسلیت رهبری به حداد عادل
دیدار لاریجانی با رئیس مجلس لبنان
کشاورزی بدون اصلاح الگوی کشت و صرفه‌جویی آب پایدار نمی‌ماند
تاکید سفیر ایران در لهستان بر تقویت روابط میان دو کشور
پزشکیان: درخواست آمریکا غیرقابل قبول است/ بیان حقانیت ایران در سازمان ملل
اعاده بیش از ۵۹ میلیارد تومان از مانده وجوه رسوبی صندوق کارآفرینی امید به بیت‌المال
لاریجانی: امروز برای همه روشن شده که رژیم صهیونیستی به هیچ کشوری رحم نمی‌کند
لاریجانی وارد بیروت پایتخت لبنان شد
انتقاد معاون اول رئیس جمهور از بوروکراسی زائد در مرزها/ ترانزیت مزیت مهم کشور
حضور ۵ وزیر دولت و فرمانده نیروی انتظامی در کمیسیون‌های تخصصی مجلس