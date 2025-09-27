باشگاه خبرنگاران جوان ـ دفتر اطلاع‌رسانی دولت غزه به هشت دروغ و ده‌ها ادعایی پرداخت که نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی برای توجیه جنایات جنگی و کشتار جمعی این رژیم در حق فلسطینی‌ها، در مجمع عمومی سازمان ملل مطرح کرد.

پس از سخنرانی روز جمعه «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در مجمع عمومی سازمان ملل که با ترک سالن از سوی نمایندگان اکثر کشورها مواجه شد، دفتر اطلاع‌رسانی دولت غزه با انتشار بیانیه مطبوعاتی به هشت دروغ و ده‌ها ادعای نادرست او در توجیه جنایات جنگی و کشتار جمعی این رژیم در حق ملت فلسطین پرداخت.

بر اساس بیانیه این دروغ‌ها عبارت هستند از:

یک، ادعای نتانیاهو درباره اینکه اسرای صهیونیست در غزه را فراموش نکرده؛ در حالی که کابینه جنایتکار او بدون توجه به جان اسرا، در تلاش برای محقق کردن اهداف علنی خود از جمله آدم‌کشی، کشتار جمعی، ویرانی گسترده و کوچاندن اجباری است.

دو، ادعای نتانیاهو درباره حمایت گسترده سران جهان بعد از هفتم اکتبر؛ در حالی که این حمایت‌ها کاهش پیدا کرده و اکنون بیشتر کشورهای جهان مخالف نسل‌کشی هستند و روایت دروغین این رژیم برملا شده است.

سه، نتانیاهو به دروغ گفت که سران جهان زیر فشار اسلام‌گرایان افراطی قرار دارند اما واقعیت این است که افکار عمومی جهان با تایید و حمایت از حقوق ملت فلسطین، اصلاح اشتباه‌های گذشته را آغاز کرده است.

چهار، نتانیاهو مدعی شد که در هفت جبهه از جمله غزه می‌جنگد و این جنگ را مبارزه با «تروریسم» توصیف کرد؛ در حالی که جنگ او تنها با غیرنظامیان بوده و مناطق مهم شهر را ویران می‌کند و برخی نهادهای بین‌المللی نیز تاکید کردند که ۹۴ درصد از شهدای فلسطین غیرنظامی بوده و بیش از ۳۰ هزار تن از آنها زن و کودک بوده‌اند و علاوه بر این بیمارستان‌ها، مدارس و زیرساخت‌های غزه خساراتی بالای ۹۰ درصد دیده‌اند.

پنج، نتانیاهو ادعا کرد که مقاومت به ساکنان غزه اجازه نمی‌دهد این شهر را ترک کنند که این حرف او با آوارگی ۷۰۰ هزار نفر تناقض دارد و دستگاه‌های دولتی در غزه نیز به آوارگان کمک کرده و مانع از خروج هیچ کسی نمی‌شوند.

شش، ادعای نتانیاهو درباره اینکه مرتکب نسل‌کشی نشده چراکه او از غیرنظامیان خواسته غزه را ترک کنند، این هم با واقعیت مطابقت ندارد چراکه ارتش او بیش از ۲۰۰ هزار تن مواد منفجره را بر روی محله‌های مسکونی ریخت و این به شهادت بیش از ۶۴ هزار غیرنظامی از جمله ۲۰ هزار کودک و ۱۰ هزار و ۵۰۰ زن و نابودی هزاران خانواده فلسطینی منجر شد.

هفت، او همچنین مدعی شد که مقاومت کمک‌ها را به سرقت می‌برد و این رژیم به ساکنان غزه کمک غذایی می‌کند در حالی که اسرائیل در چارچوب سیاست گرسنگی دادن، به باندهای خلافکار اسلحه و تجهیزات لجستیک می‌دهد تا کمک‌ها را به سرقت ببرند و این به مرگ صدها غیرنظامی بر اثر گرسنگی منجر شده است، همچنین ارتش رژیم صهیونیستی بر «تله‌های مرگ» که گرسنگان را به آنجا می‌کشاند و جان آنها را می‌گیرد، نظارت دارد.

هشت، ادعای نتانیاهو درباره اینکه تصمیم تعداد جدیدی از کشورها برای به رسمیت شناخت کشور فلسطین، به قتل یهودیان تشویق می‌کند، نیز نادرست است چراکه این اقدامی قانونی و بین‌المللی و به منزله تصحیح دیرهنگام حقوق تاریخی و قانونی فلسطینی‌ها بعد از ۷۷ سال رنج و مشکلات است.

به گزارش سایت «العربی الجدید»، دفتر اطلاع‌رسانی دولت غزه در ادامه بیانیه خود، سخنرانی نتانیاهو در سازمان ملل را تلاشی ناامیدکننده برای تحریف واقعیت و فرار از مسئولیت‌های قانونی در برابر جنایاتی دانست که در سطح جنایات جنگی و ضدبشری قرار داشته و بر اساس قوانین بین‌المللی یک نسل‌کشی تمام عیار است.

همچنین این دفتر تاکید کرد، دروغ‌ها هرگز چیزی را تغییر نخواهند داد و جهان اکنون نسبت به ماهیت استعماری و مبتنی بر دروغ، فریب و کشتار سیستماتیک اسرائیل آگاه‌تر شده است.

دفتر اطلاع‌رسانی دولت غزه در پایان نیز رژیم اشغالگر صهیونیستی و دولت آمریکا را مسوول کامل فاجعه انسانی در غزه دانست و توقف نسل‌کشی و کشتارها در غزه، وادار کردن اشغالگران به عقب‌نشینی از آنجا، بازگشایی گذرگاه‌ها برای انتقال غذا و دارو و ادامه روند به رسمیت شناختن کشور فلسطین و پایان اشغال مناطق فلسطینی را خواستار شد.

منبع: ایسنا