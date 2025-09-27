با شروع فصل پاییز، باغ‌های گردوی لرستان به‌ویژه در شهرستان سلسله، به صحنه‌ای پررونق از برداشت محصول تبدیل شده‌اند. این شهرستان که به‌عنوان یکی از قطب‌های اصلی تولید گردو در کشور شناخته می‌شود، امسال میزبان برداشت هزاران تن گردو است.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی - مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: برداشت گردو از باغات شهرستان سلسله آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود امسال بیش از ۴ هزار و ۵۰۰ تن محصول نصیب کشاورزان این منطقه شود.

او افزود: با توجه به افزایش سطح زیر کشت و شرایط آب‌وهوایی مساعد، میزان برداشت گردو در کل استان به حدود ۲۳ هزار تن خواهد رسید.

به گفته کیانی، در لرستان ۵۰ هزار هکتار باغ وجود دارد که ۱۵ هزار هکتار آن به باغ‌های گردو اختصاص یافته است.

اکنون با آغاز برداشت طلای سبز در باغ‌های لرستان، امید تازه‌ای در دل کشاورزان جوانه زده و این محصول استراتژیک بار دیگر جایگاه خود را در اقتصاد کشاورزی استان تثبیت کرده است.

برچسب ها: جهاد کشاورزی لرستان ، گردو
برداشت طلای سبز در باغ‌های لرستان آغاز شد
