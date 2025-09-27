مسئول واحد نظارت بر بهداشت عمومی اداره دامپزشکی شهرستان قم از کشف، ضبط و معدوم سازی بیش از ۶ گوشـت مرغ فاسد در قم خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ محسن حسینی،مسئول واحد نظارت بر بهداشت عمومی اداره دامپزشکی شهرستان قم امروز در گفت‌و‌گو با خبرنگاران اظهار کرد: در پی بازرسی‌های دوره‌ای بازرسان فرآورده‌های خام دامی اداره دامپزشکی شهرستان قم، یک محموله گوشت مرغ تخمگذار فاسد منجمد با وزن بیش از ۶ تن در یکی از کارخانجات تولید فرآورده‌های گوشتی کشف شد.

وی افزود: این محموله فاقد هرگونه برچسب و مشخصات بهداشتی (مانند تاریخ تولید، انقضا و شماره پروانه) بود و بدلیل مشاهده علائم ارگانولپتیکی نامناسب (بوی تعفن، تغییر رنگ و بافت غیرعادی) توقیف گردید و پس از انجام آزمایشات میکروبی غیر قابل مصرف انسانی تشخیص داده شد و با حکم معاون محترم حقوق عامه دادستانی، این محموله مطابق ضوابط قانونی معدوم شد.

مسئول واحد نظارت بر بهداشت عمومی اداره دامپزشکی شهرستان قم اعلام کرد: «فساد این محموله ناشی از شرایط نامساعد تولید و نگهداری غیراصولی و دمای نامناسب نگهداری بوده است».

وی از شهروندان خواست تا از خرید هر گونه فرآورده‌گوشتی فاقد برچسب بهداشتی خودداری کرده و موارد مشکوک را از طریق سامانه تلفنی ۱۵۱۲ گزارش دهند.

منبع:روابط عمومی اداره کل دامپزشکی قم