باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

روایتی از متعهد نبودن آمریکا و ۳ کشور اروپایی به تعهدات در برجام + فیلم

در این ویدئو روایتی از متعهد نبودن آمریکا و ۳ کشور اروپایی به تعهدات در برجام را مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - مجموع مسائل مربوط به مذاکرات ایران-آمریکا در تاریخ بعد از انقلاب مشهود است که مذاکرات زیادی بین ۲ طرف رقم ‌خورده است.

مطالب مرتبط
روایتی از متعهد نبودن آمریکا و ۳ کشور اروپایی به تعهدات در برجام + فیلم
young journalists club

گفت‌وگوی مشروح شبکه NBC آمریکا با رئیس‌جمهور

روایتی از متعهد نبودن آمریکا و ۳ کشور اروپایی به تعهدات در برجام + فیلم
young journalists club

بد عهدی سه کشور اروپایی با فعال کردن مکانیسم اسنپ بک + فیلم

روایتی از متعهد نبودن آمریکا و ۳ کشور اروپایی به تعهدات در برجام + فیلم
young journalists club

میلیون‌ها بی‌گناه، قربانی سیاست‌های غلط رؤسای جمهور آمریکا + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
روایت شنیدنی رهبر انقلاب از حضور در محاصره آبادان + فیلم
۱۴۴۶

روایت شنیدنی رهبر انقلاب از حضور در محاصره آبادان + فیلم

۰۵ . مهر . ۱۴۰۴
تجمع مردم لبنان در مکان شهادت سید حسن نصرالله + فیلم
۸۹۱

تجمع مردم لبنان در مکان شهادت سید حسن نصرالله + فیلم

۰۵ . مهر . ۱۴۰۴
بد عهدی سه کشور اروپایی با فعال کردن مکانیسم اسنپ بک + فیلم
۸۶۸

بد عهدی سه کشور اروپایی با فعال کردن مکانیسم اسنپ بک + فیلم

۰۵ . مهر . ۱۴۰۴
میدان التحریر بغداد دیشب شاهد صحنه هایی سرشار از اشک و شعار بود + فیلم
۸۶۲

میدان التحریر بغداد دیشب شاهد صحنه هایی سرشار از اشک و شعار بود + فیلم

۰۵ . مهر . ۱۴۰۴
قطع همکاری مایکروسافت با اسرائیل؛ پایان یک جاسوسی دیجیتال + فیلم
۸۴۲

قطع همکاری مایکروسافت با اسرائیل؛ پایان یک جاسوسی دیجیتال + فیلم

۰۵ . مهر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.