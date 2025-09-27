باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

توجه ویژه شهید نصرالله به شهر‌های سنی‌نشین لبنان + فیلم

شهید سید حسن نصرالله توجه ویژه‌ای به مناطق سنی‌نشین لبنان داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - روشنک هوشیار، فعال فرهنگی حوزه مقاومت در برنامه تلویزیونی گفت: سیاست شهید سید حسن نصرالله این بود که به مردم سنی‌نشین شهرهای مختلف لبنان رسیدگی شود.

مطالب مرتبط
توجه ویژه شهید نصرالله به شهر‌های سنی‌نشین لبنان + فیلم
young journalists club

تجمع حامیان حزب الله در ساحل بیروت + فیلم

توجه ویژه شهید نصرالله به شهر‌های سنی‌نشین لبنان + فیلم
young journalists club

ماجرای شکست اسرائیل در جنگ الکترونیک حزب‌الله + فیلم

توجه ویژه شهید نصرالله به شهر‌های سنی‌نشین لبنان + فیلم
young journalists club

بازگشایی مدارس لبنان با نام شهدا + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
روایت شنیدنی رهبر انقلاب از حضور در محاصره آبادان + فیلم
۱۴۴۶

روایت شنیدنی رهبر انقلاب از حضور در محاصره آبادان + فیلم

۰۵ . مهر . ۱۴۰۴
تجمع مردم لبنان در مکان شهادت سید حسن نصرالله + فیلم
۸۹۱

تجمع مردم لبنان در مکان شهادت سید حسن نصرالله + فیلم

۰۵ . مهر . ۱۴۰۴
بد عهدی سه کشور اروپایی با فعال کردن مکانیسم اسنپ بک + فیلم
۸۶۸

بد عهدی سه کشور اروپایی با فعال کردن مکانیسم اسنپ بک + فیلم

۰۵ . مهر . ۱۴۰۴
میدان التحریر بغداد دیشب شاهد صحنه هایی سرشار از اشک و شعار بود + فیلم
۸۶۲

میدان التحریر بغداد دیشب شاهد صحنه هایی سرشار از اشک و شعار بود + فیلم

۰۵ . مهر . ۱۴۰۴
قطع همکاری مایکروسافت با اسرائیل؛ پایان یک جاسوسی دیجیتال + فیلم
۸۴۲

قطع همکاری مایکروسافت با اسرائیل؛ پایان یک جاسوسی دیجیتال + فیلم

۰۵ . مهر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
سرباز حاج قاسم
۲۲:۴۶ ۰۵ مهر ۱۴۰۴
روح سید عزیز با روح اولیاء الهی محشور باد ،چقدر دلتنگ سید عزیز هستیم
۰
۰
پاسخ دادن