تیم ملی فوتبال نابینایان موفق شد با نتیجه ۳ بر ۰ از سد هند بگذرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی فوتبال نابینایان ایران در سومین دیدار خود از مسابقات جام ملت‌های جهانی هندوستان، با نمایشی درخشان و نتیجه ۳ بر ۰ میزبان رقابت‌ها را شکست داد.

گل‌های ایران در این دیدار توسط مرتضی کریمی، صادق رحیمی و محمدامین رحیم‌زاده به ثمر رسیدند.

در کنار گلزنان، رضا صدری، بازیکن ۲۰ ساله تیم ملی نیز با بازی جسورانه و تحسین‌برانگیز خود، نقش مهمی در جریان بازی ایفا کرد و تحسین کادر فنی و تماشاگران را برانگیخت.

با این پیروزی، تیم ملی کشورمان با ۷ امتیاز در جدول رده‌بندی قرار گرفت و از نظر امتیاز با تیم انگلستان برابر شد.

تیم ایران فردا در دیداری حساس به مصاف کره جنوبی می‌رود و پس‌فردا نیز مقابل ایتالیا صف‌آرایی خواهد کرد.

تیم ملی با عملکردی منسجم، روحیه‌ای بالا و انگیزه‌ای قوی، یکی از جدی‌ترین مدعیان قهرمانی در این دوره از رقابت‌ها به شمار می‌رود.