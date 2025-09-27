باشگاه خبرنگاران جوان -در مراسم آغاز سال تحصیلی مؤسسه آموزش عالی امام صادق (ع)، آیت‌الله جعفر سبحانی، از مراجع تقلید و بنیان‌گذار مؤسسه، با اشاره به ضرورت تأسیس مرکز تخصصی علم کلام، گفت: این مرکز در پاسخ به جریان‌های الحادی و نیاز زمانه شکل گرفت تا طلابی تربیت شوند که توان دفاع علمی از اسلام و اصول اعتقادی را داشته باشند.

او با تأکید بر اهمیت آینده‌نگری در حوزه‌های علمیه افزود: امروز خوشبختانه برای پژوهشگران عرصه کلام و تفسیر، برنامه‌ریزی‌های مؤثری صورت گرفته و مبلغانی برای داخل و خارج کشور تربیت شده‌اند.

آیت‌الله علیرضا اعرافی، مدیر حوزه‌های علمیه کشور، نیز در سخنانی با اشاره به چالش‌های پیش‌روی طلاب جوان، اظهار داشت: طلاب باید با روحیه آتش‌به‌اختیار، خود را برای ورود به عرصه‌های بزرگ آماده کنند و وظیفه ارشاد جامعه بشری را با شناخت زمانه و حکمت عملی دنبال نمایند.

او با تأکید بر نقش فناوری‌های نوین در تحول علوم اسلامی، گفت: هوش مصنوعی دیگر صرفاً ابزار نیست، بلکه توسعه‌دهنده دانش و نفوذکننده در اعماق آن است. حوزه نباید از این جریان عقب بماند و باید ارتباط میان علوم اسلامی و هوش مصنوعی را در ابعاد مختلف تقویت کند.

مدیر حوزه‌های علمیه همچنین خواستار تدوین برنامه پنج‌ساله دوم برای این مرکز شد و افزود: این مجموعه باید به مجتمع علمی گسترده‌تری تبدیل شود و مباحث اخلاقی نیز در آن جایگاه ویژه‌ای داشته باشد.

آیت‌الله اعرافی در پایان سخنان خود بر ضرورت گسترش مرزهای علم کلام، تعامل با ادیان دیگر، پاسخ‌گویی به شبهات، و تربیت اندیشمندان متخصص در عرضه اندیشه‌های اهل‌بیت (ع) تأکید کرد.

در بخش پایانی مراسم، پنج نفر از طلاب به دست آیت‌الله سبحانی مفتخر به پوشیدن لباس روحانیت شدند.

همچنین از نسخه جدید نرم‌افزار جامع مجموعه آثار آیت‌الله سبحانی و منشورات مؤسسه امام صادق (ع) در ۵۵۸ جلد رونمایی شد و از دانش‌پژوهان برتر تجلیل به عمل آمد.