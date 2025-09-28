مدیر شهرک سینمایی دفاع مقدس خبر داد که در حال حاضر استقبال به سمت سریال‌ها یا مینی سریال‌های دفاع مقدسی بیشتر شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - محمد افلاکی، مدیر شهرک سینمایی دفاع مقدس با تشریح وظایف این شهرک در زمینه تولید آثار مرتبط با دفاع مقدس گفت: وظیفه شهرک سینمایی دفاع مقدس حمایت همه جانبه از پروژه‌های سینمایی دفاع مقدس است. این حمایت به معنای پشتیبانی، تهیه اقلام مورد نیاز، صدور مجوزها، هماهنگی‌های لازم در سطح کشور برای تولید آثار است. بدین ترتیب، هر آنچه پروژه در حوزه دفاع مقدس نیاز داشته باشد، ما آن را تامین خواهیم کرد؛ از تامین تجهیزات و ادوات جنگی گرفته تا اجاره لوکیشن. بنابراین، اجاره دادن لوکیشن بخشی از ماموریت‌های ماست.

افلاکی با اعلام این خبر که در حال حاضر استقبال به سمت سریال‌ها یا مینی سریال‌های دفاع مقدسی بیشتر شده است، افزود: این استقبال نسبت به سال گذشته بیشتر شده است. بدین ترتیب، سریال‌ها و مینی سریال‌ها حجم قابل توجهی را برای تولید در حوزه دفاع مقدس به خود اختصاص داده‌اند. البته اینطور نیست که این حجم تولید نسبت به سینمایی‌ها، تئاتر و مستند باشد، بلکه به نسبت سریال‌های سالیان گذشته سهم بیشتری را در شهرک سینمایی داشته‌اند.

مدیر شهرک سینمایی دفاع مقدس در پاسخ به این سوال که اخیراً پروژه‌های مشترکی بین ما و کشور‌های همسایه در شهرک سینمایی دفاع مقدس در دست تولید است؟ گفت: تابه‌حال درخواستی از سوی کشور‌های همسایه یا همسو با ما برای حضور در شهرک سینمایی نشده است. اما تولید آثاری که بین ما و کشور همسایه مشترک بوده، وجود داشته که از امکانات شهرک سینمایی دفاع مقدس استفاده کرده بودند؛ مثل سریال «آمرلی».

وی در پاسخ به این سوال که با توجه به جنگ تحمیلی ۱۲ روزه برنامه‌ای برای شهرک سینمایی دفاع مقدس در زمینه ساخت دکور، سازه و... دارید؟ همچنین آثاری در این زمینه تولید شده؟ گفت: هنوز خیر، ولی برنامه داریم که به زودی با مشارکت پروژه‌های در حال تولید بخشی را در شهرک اضافه کنیم. یک پروژه سینمایی هم در ارتباط با جنگ ۱۲ روزه در دست ساخت است، ولی اینکه امسال تولید بشود یا خیر، مشخص نشده است. 

افلاکی درباره هزینه‌هایی که باید در قبال استفاده از ظرفیت‌های شهرک پرداخت شود، گفت: چون شهرک سینمایی دفاع مقدس خودگردان است و ردیف بودجه‌ای ندارد، کمترین هزینه را دریافت می‌کند؛ چراکه نگاه نگاه حمایتی است. بدین ترتیب، صرفاً هزینه‌هایی دریافت می‌شود که مجموعه بتواند سرپا بماند و به خودش رونق ببخشد.

برچسب ها: دفاع مقدس ، شهرک سینمایی ، سریال
خبرهای مرتبط
بازگشت دوباره "مسعود ده‌نمکی" به تلویزیون با "معراجی‌ها"؛
"معراجی‌ها" بعد از اتمام "انقلاب زیبا" روی آنتن شبکه یک/ فیلمبرداری در روزهای سخت زمستان
بازیگر "بوی پیراهن یوسف":
دفاع مقدس باید دغدغه فیلم‌ساز باشد
رضا توکلی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران:
فیلمنامه‌های "دفاع مقدس" باید ذهن مخاطب را درگیرکند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
مکتب و صدای سید حسن نصرالله هنوز در دلمان جاری است
نماهنگ عهد عزت؛ بازخوانی سخنان شهید نصرالله از عزت و مقاومت + فیلم
حق سید حسن نصرالله شهادت بود
مستند «انیگما» بزودی اکران می‌شود/ «انیگما» روایتی متفاوت از نقش استارلینک در جنگ ۱۲ روزه 
آخرین اخبار
مستند «انیگما» بزودی اکران می‌شود/ «انیگما» روایتی متفاوت از نقش استارلینک در جنگ ۱۲ روزه 
مکتب و صدای سید حسن نصرالله هنوز در دلمان جاری است
نماهنگ عهد عزت؛ بازخوانی سخنان شهید نصرالله از عزت و مقاومت + فیلم
حق سید حسن نصرالله شهادت بود
فراخوان شانزدهمین جشنواره مردمی فیلم عمار منتشر شد
فرزند شهید نصرالله: راه مقاومت ادامه دارد و پرچم آن بر زمین نخواهد ماند
رسانه ملی در دفاع مقدس ۱۲ روزه حرف اول را زد
سفرنامه «عطر فلفل»؛ خودبوم‌نگاره‌ای از سفر به ایالت بلوچستان پاکستان
اعلام زمان اکران فیلم‌های شهاب حسینی و مهران احمدی
«قندپهلو» با طعم معاصر
انیمیشن «آقا معلم و بچه‌ها» در مدرسه تلویزیون
موزه ملی فردا باز می‌شود
دبیر چهل و چهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر منصوب شد
حماسه شهید فریدون عباسی به زبان هنر
«به امید دیدار» روی آنتن شبکه نسیم می‌رود
اعلام اسامی فیلم‌های مستند چهل‌ودومین جشنواره فیلم کوتاه تهران
«نامیاد» معادل فارسی «منشن»
پای این وطن باید ماند
فصل ششم برنامه تلویزیونی «اعجوبه‌ها» روی آنتن شبکه سه
میزبانی ۱۹ استان از جشنواره فیلم کودک و نوجوان
گردهمایی فیلم‌سازان ۱۱ کشور در قشم/ جشنواره «آوای صلح» آبان‌ ماه برگزار می‌شود
احترام به نسل جوانان در لوگوی جدید جشنواره هنر‌های تجسمی
افزایش استقبال از سریال‌های دفاع مقدسی در شهرک سینمایی دفاع مقدس
دانشگاه هنر عامل اتصال جشنواره هنر‌های تجسمی و بدنه دانشگاهی
برگزاری جشنواره هنرهای تجسمی در تهران مسائل مالی بیشتری داشت
«سلام دوکوهه» از شبکه افق روایت می‌شود