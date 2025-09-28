باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - محمد افلاکی، مدیر شهرک سینمایی دفاع مقدس با تشریح وظایف این شهرک در زمینه تولید آثار مرتبط با دفاع مقدس گفت: وظیفه شهرک سینمایی دفاع مقدس حمایت همه جانبه از پروژه‌های سینمایی دفاع مقدس است. این حمایت به معنای پشتیبانی، تهیه اقلام مورد نیاز، صدور مجوزها، هماهنگی‌های لازم در سطح کشور برای تولید آثار است. بدین ترتیب، هر آنچه پروژه در حوزه دفاع مقدس نیاز داشته باشد، ما آن را تامین خواهیم کرد؛ از تامین تجهیزات و ادوات جنگی گرفته تا اجاره لوکیشن. بنابراین، اجاره دادن لوکیشن بخشی از ماموریت‌های ماست.

افلاکی با اعلام این خبر که در حال حاضر استقبال به سمت سریال‌ها یا مینی سریال‌های دفاع مقدسی بیشتر شده است، افزود: این استقبال نسبت به سال گذشته بیشتر شده است. بدین ترتیب، سریال‌ها و مینی سریال‌ها حجم قابل توجهی را برای تولید در حوزه دفاع مقدس به خود اختصاص داده‌اند. البته اینطور نیست که این حجم تولید نسبت به سینمایی‌ها، تئاتر و مستند باشد، بلکه به نسبت سریال‌های سالیان گذشته سهم بیشتری را در شهرک سینمایی داشته‌اند.

مدیر شهرک سینمایی دفاع مقدس در پاسخ به این سوال که اخیراً پروژه‌های مشترکی بین ما و کشور‌های همسایه در شهرک سینمایی دفاع مقدس در دست تولید است؟ گفت: تابه‌حال درخواستی از سوی کشور‌های همسایه یا همسو با ما برای حضور در شهرک سینمایی نشده است. اما تولید آثاری که بین ما و کشور همسایه مشترک بوده، وجود داشته که از امکانات شهرک سینمایی دفاع مقدس استفاده کرده بودند؛ مثل سریال «آمرلی».

وی در پاسخ به این سوال که با توجه به جنگ تحمیلی ۱۲ روزه برنامه‌ای برای شهرک سینمایی دفاع مقدس در زمینه ساخت دکور، سازه و... دارید؟ همچنین آثاری در این زمینه تولید شده؟ گفت: هنوز خیر، ولی برنامه داریم که به زودی با مشارکت پروژه‌های در حال تولید بخشی را در شهرک اضافه کنیم. یک پروژه سینمایی هم در ارتباط با جنگ ۱۲ روزه در دست ساخت است، ولی اینکه امسال تولید بشود یا خیر، مشخص نشده است.

افلاکی درباره هزینه‌هایی که باید در قبال استفاده از ظرفیت‌های شهرک پرداخت شود، گفت: چون شهرک سینمایی دفاع مقدس خودگردان است و ردیف بودجه‌ای ندارد، کمترین هزینه را دریافت می‌کند؛ چراکه نگاه نگاه حمایتی است. بدین ترتیب، صرفاً هزینه‌هایی دریافت می‌شود که مجموعه بتواند سرپا بماند و به خودش رونق ببخشد.