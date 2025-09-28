  ابراهیم رضایی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره اقدامات مجلس در پی اجرای اسنپ بک نکاتی را بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ابراهیم رضایی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در شبکه خبر درباره اقدامات مجلس در پی اجرای اسنپ بک بیان کرد: همانطور که اطلاع دارید، در حال حاضر بیش از یازده طرح در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این موضوع مطرح و به جریان افتاده است. فصل مشترک این طرحها این است که در صورت فعالسازی مکانیسم ماشه یا اسنپبک، جمهوری اسلامی ایران مکلف است از NPT (پیمان عدم اشاعه سلاحهای هستهای) خارج شود و هیچگونه همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی نداشته باشد. فلسفه این تصمیم نیز معلوم و مشخص است. زمانی که ما یا هر کشور دیگری عضو یک پیمان بینالمللی میشویم، انتظاری متقابل وجود دارد. ما تعهداتی را میپذیریم؛ به عنوان مثال، در برجام متعهد شدیم که بینظیرترین و بیسابقهترین رژیم بازرسیهای تاریخ نظام بینالملل را بپذیریم. انبوهی از بازرسیها و نظارتها، از نصب دوربین گرفته تا نظارت بازرسان و یا به عبارت دقیقتر، جاسوسان آژانس را پذیرفتیم.
وی ادامه داد: در برابر این تعهدات، انتظاراتی نیز داریم. انتظار ما از عضویت در NPT و همکاری با آژانس این بوده است که اولاً، حقوق هستهای ما به رسمیت شناخته شود - موضوعی که هم در اساسنامه آژانس و هم در NPT ذکر شده، اما به آن عمل نکردهاند - ثانیاً، به هستهای شدن ما کمک کنند که در عمل هیچ کمکی صورت نگرفته است. پذیرش این همه بازرسی نیز با این هدف بود که آنها تأیید کنند ما به سمت نظامی شدن و ساخت سلاح هستهای حرکت نکردهایم. اگرچه تمام گزارشهای آژانس تأیید کرده است که ما سلاح هستهای نساختهایم، اما همین موضوعات بهانهای برای تجاوز به کشور ما شده است. در برجام نیز، ما فراتر از پادمان و پروتکل الحاقی، انبوهی از بازرسیها و تعهدات را پذیرفتیم. ما به تعهدات خود عمل کردیم، در حالی که آنها در این ده سال به تعهداتشان عمل نکردند و اکنون در پایان دوره ده ساله، مکانیسم ظالمانه ماشه را فعال کردهاند.
رضایی افزود:به نظر میرسد اکنون دیگر هیچ توجیهی برای همکاری با آژانس وجود ندارد. ملت عزیز ما باید بدانند که جمهوری اسلامی ایران در این مدت، تمام تلاش خود را برای جلوگیری از فعال شدن اسنپبک به کار گرفت. ما با وجود ظلمهای آنها، در قاهره با آژانس برای بازرسی از مراکز هستهای به توافق رسیدیم. در نیویورک، رئیسجمهور و وزیر امور خارجه مکرراً رایزنیهایی داشتند. در ابتدای امسال نیز، شش دور مذاکره با آمریکاییها در مسقط و رم برگزار شد تا به توافق برسیم.بنابراین، جمهوری اسلامی ایران تمام توان خود را به کار گرفت تا باب دیپلماسی بسته نشود و بتوانیم از طریق گفتگو، حق ملت ایران را استیفا کنیم. این طرف مقابل است که ظالمانه عمل میکند. در این موضوع، ملت عزیز ما باید بدانند که جمهوری اسلامی ایران مظلوم و آنه ظالماند؛ ما بر حقیم و آنها بر باطل. به نظر میرسد پاسخ به این زورگویی و ظلمی که برخی کشورهای اروپایی در حق ما روا داشتهاند، این است که دیگر لزومی به همکاری با آژانس، که در طول این سالها جز ضرر برای ما حاصلی نداشته است، وجود ندارد و باید به همکاری خود با آژانس بینالمللی انرژی اتمی و عضویت در NPT خاتمه دهیم.