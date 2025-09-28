باشگاه خبرنگاران جوان؛ سارا بابایی - جاده‌های لرستان با موقعیت کوهستانی و محورهای حیاتی خود، سال‌هاست شاهد تصادفات مرگبار و پروژه‌های راه‌سازی نیمه‌تمام هستند. محورهای پرحادثه مانند خرم‌آباد ـ پلدختر، داران ـ الیگودرز و خرم‌آباد ـ کوهدشت نه تنها جان مسافران را تهدید می‌کنند، بلکه نمادی از فاصله میان وعده‌های مسئولان و واقعیت‌های اجرایی هستند.

یدالله نادری، سرپرست پلیس‌راه لرستان، با اشاره به محورهای پرتلفات گفت:تمرکز تصادفات در چند محور مشخص است. محورهای اسلام‌آباد ـ زانوگه، بروجرد ـ اراک، الیگودرز ـ داران و کمربندی خرم‌آباد بحرانی‌ترین مسیرها هستند. علت اصلی بیشتر تصادفات، عدم توجه به جلو به دلیل خستگی، خواب‌آلودگی، استفاده از تلفن همراه و خوردن و آشامیدن است.

وی افزود: از سال ۱۴۰۰ تاکنون حدود ۱۰ هزار فقره تصادف ثبت شده که ماهانه نزدیک به ۸۵۰ مورد را شامل می‌شود.

عامل انسانی بیش از هر عامل دیگر در وقوع تصادفات نقش دارد و تمرکز حوادث در چند محور مشخص، ضرورت توجه ویژه به ایمنی و زیرساخت‌ها را نشان می‌دهد.

افزایش تردد و اثر آن بر ایمنی

عارف امرایی، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان، گفت:از ابتدای سال جاری تا ۲۲ شهریورماه، ۸۱ میلیون و ۲۰۲ هزار و ۹۹۷ تردد بین استانی وسایل نقلیه ثبت شده که ۱۹ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است. بیش از دو میلیون و ۳۳۴ هزار تردد در شهریور ثبت شد.

وی محورهای پرتردد شهریورماه را معرفی کرد:سه‌راهی چالان چولان ـ دورود، خرم‌آباد ـ پلدختر و سه‌راهی چالان چولان ـ خرم‌آباد بیشترین تردد را داشتند.

افزایش تردد خودروها، همراه با توپوگرافی کوهستانی و ضعف زیرساخت‌ها، شرایط را برای وقوع حوادث شدید فراهم کرده است.

پروژه‌های راه‌سازی نیمه‌تمام؛ میان وعده‌ها و واقعیت

محور خرم‌آباد ـ کوهدشت

با گذشت هجده سال از آغاز عملیات اجرایی محور خرم‌آباد ـ کوهدشت، این پروژه حیاتی همچنان به سرانجام نرسیده است.

استاندار لرستان، سید سعید شاهرخی، وعده تکمیل پروژه تا پایان تابستان ۱۴۰۴ داده بود، اما اکنون خبری از افتتاح نیست و این تأخیرها اعتماد عمومی را کاهش داده و ایمنی جاده‌ها را تهدید می‌کند.

چهارخطه داران ـ الیگودرز

علیرضا سیاهپور، معاون شرکت توسعه راه‌ها، اعلام کرد:۱۳.۵ کیلومتر در لرستان و ۱۷ کیلومتر در اصفهان تا پایان آبان به بهره‌برداری می‌رسد و ۶ کیلومتر باقی‌مانده اوایل سال آینده تکمیل خواهد شد.

با وجود وعده‌های استاندار و معاون وزیر، پروژه همچنان نیمه‌تمام است و سالانه حدود ۵۰ نفر در این مسیر جان خود را از دست می‌دهند. تحلیل نشان می‌دهد که طولانی شدن روند اجرایی، تغییر دولت‌ها و کمبود منابع مالی، مستقیماً بر ایمنی جاده‌ها تأثیر گذاشته است.

محور خرم‌آباد ـ پلدختر

سید حمیدرضا کاظمی، نماینده مردم پلدختر و معمولان، با بیان جزئیات مالی و اجرایی گفته بود قطعه اول این پروژه تا تابستان اجرا می‌شود و ۳ قطعه دیگر نیز در حال فعالیت پیمانکاران است. از محل تهاتر نفت برای قطعه اول ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار گرفته‌ایم، اما تنها ۸۰ میلیارد آن پرداخت شده است.

هوشنگ بازوند، معاون وزیر راه و شهرسازی، وعده داده بود:قطعه نخست به طول ۱۷.۶ کیلومتر هم‌اکنون ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و با اهتمام پیمانکار باید تا هفته دولت به پایان برسد.

با این حال، وعده‌ها تاکنون محقق نشده و مسیر خرم‌آباد ـ پلدختر همچنان نیمه‌تمام باقی مانده است. این تأخیرها نه تنها ایمنی جاده‌ها را تهدید می‌کند، بلکه هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی سنگینی بر مردم تحمیل می‌کند.

بحران جاده‌های لرستان ترکیبی از افزایش تردد، عوامل انسانی پرخطر و پروژه‌های نیمه‌تمام است. محورهای حیاتی استان نه تنها جان مردم را تهدید می‌کنند، بلکه اعتماد عمومی به وعده‌های مسئولان را کاهش داده‌اند.