باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- با رسیدن پاییز و کاهش تدریجی دما، خیابان‌های شهر تنها شاهد رنگ‌های زیبای برگ‌های پاییزی نیستند، بلکه صحنه‌هایی تلخ از تلاش انسان‌ها برای بقا در میان زباله‌ها را نیز نشان می‌دهند.

هر روز صبح، در کوچه‌ها و خیابان‌های مرکزی شهر، افرادی دیده می‌شوند که دستکش‌های پاره بر دست دارند و در میان کیسه‌ها و سطل‌های زباله به دنبال چیزی می‌گردند که بتوانند به فروش برسانند.

این افراد معمولاً مواد بازیافتی مانند پلاستیک، فلز، کارتن و شیشه را جمع‌آوری می‌کنند با شروع فصل سرد ، بارندگی و خطر ابتلا به بیماری‌ها شرایط را دشوارتر می‌کند

زباله‌گردی نه تنها نشانه فقر و نابرابری اقتصادی است، بلکه تهدیدی برای سلامت فردی و عمومی نیز محسوب می‌شود. بسیاری از این افراد فاقد دسترسی به خدمات بهداشتی و حمایت‌های اجتماعی هستند و در معرض بیماری‌های تنفسی، عفونت‌های پوستی و حوادث ناشی از ابزارهای تیز و زباله‌های خطرناک قرار دارند.

با توجه به افزایش تعداد زباله‌گردها و با شروع فصل سرد، لازم است برنامه‌های حمایتی از این افراد جدی‌تر گرفته شود. ایجاد مراکز بازیافت رسمی، ارائه تجهیزات ایمنی، دسترسی به خدمات بهداشتی و ایجاد راهکارهای اشتغال جایگزین می‌تواند تا حدی از این آسیب‌ها بکاهد.

همچنین، افزایش آگاهی شهروندان درباره تفکیک زباله و حمایت از افراد آسیب‌پذیر، می‌تواند فشار اقتصادی و جسمی بر زباله‌گردها را کاهش دهد.

شروع فصل سرما با چالش‌های ویژه‌ای برای زباله‌گردها همراه است؛ افرادی که با وجود سختی‌ها به تلاش برای زندگی ادامه می‌دهند.بدون حمایت‌های اجتماعی و برنامه‌های مدون، نه تنها سلامت و امنیت این گروه در خطر است، بلکه بخشی از پویایی اجتماعی و انسانی شهر نیز آسیب می‌بیند.

یحیی عیدی بیرانوند، شهردار‌ بروجرد درباره تعداد فعالان حوزه ضایعات و معتادین متجاهر اظهار کرد: حدود پنجاه نفر به‌صورت رسمی در مراکز خرید ضایعات فعالیت دارند، اما در مجموع بیش از هزار نفر معتاد متجاهر وجود دارد که بیشتر آنها در همین حوزه ضایعات مشغول هستند که از این تعداد، فقط حدود ۱۰ نفر خانم شناسایی شد.

وی درخصوص انتقال صنوف مزاحم ادامه داد: برای جابه‌جایی واحدهای خرید و فروش ضایعات ۵۷ مغازه در حال ساخت است که تاکنون ۵۰ درصد پیشرفت داشته و برای شهرداری حدود ۱۰۰ میلیارد ریال هزینه در بر داشته است. البته با احتساب زمین، مصالح، زیباسازی، ساخت سرویس‌های بهداشتی، مسجد و خدمات رفاهی، هزینه نهایی بالای ۵۰۰ میلیارد ریال خواهد شد، اما این اقدامات باعث می‌شود فعالیت این صنوف بدون ایجاد مزاحمت برای شهروندان و در مکانی مناسب انجام شود.

شهردار بروجرد از پیشگامی این شهرداری در حوزه تفکیک زباله خبر داد و گفت: نخستین همکاری جدی ما با دانشگاه آزاد و مدارس سما آغاز شد و تاکنون حدود ۸۰۰ کیلوگرم زباله توسط دانش‌آموزان به صورت تفکیک شده تحویل داده شد. برای تشویق مشارکت دانش‌آموزان، جوایزی برای آن‌ها در نظر گرفته شده یا هزینه‌ها به کودکان نیازمند اختصاص می‌یابد. این طرح با همکاری سازمان پسماند و دانشگاه اجرایی شده و هدف آن جلوگیری از هدررفت سرمایه‌های ملی و مردمی است.