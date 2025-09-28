باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی - خرمآباد شهری است که هر گوشهاش روایتگر گذشتهای کهن است. از دژ تاریخی شاپورخواست تا نقشها و کتیبههایی که حکایت دوران سلجوقیان را بازگو میکنند، این شهر هر بینندهای را به سفری در زمان دعوت میکند.
آبشار نوژیان با صدای جریان آبش و مناره آجری سلجوقی با معماری منحصر به فرد، جلوهای از تاریخ و هنر ایران را به نمایش میگذارند.
ثبت جهانی آثار خرمآباد به معنای شناخته شدن این میراث برای تمام جهان است. این اتفاق نه تنها اهمیت تاریخی و فرهنگی شهر را برجسته میکند، بلکه مسئولیتی بزرگ برای حفاظت و معرفی آن به نسلهای آینده ایجاد میکند.
اکنون خرمآباد به عنوان مقصدی فراتر از گردشگری محلی، نمادی از تمدن و فرهنگ ایرانی در سطح جهانی است.
در هفته گردشگری، فرصتی بینظیر برای گردشگران فراهم است تا علاوه بر دیدن چشماندازهای طبیعی و آثار تاریخی، با فرهنگ مردم محلی آشنا شوند و تجربهای عمیق و به یادماندنی از زندگی و سنتهای این سرزمین داشته باشند.
بازدید از خرمآباد، سفری است به دل تاریخ زنده و فرهنگی که همچنان با زندگی روزمره شهروندانش پیوند خورده است.