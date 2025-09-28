هفته گردشگری فرصتی است برای کشف خرم‌آباد، شهری با میراث چند هزار ساله که طبیعت، تاریخ و فرهنگش در هم آمیخته‌اند و اکنون با ثبت جهانی، توجه جهان را به خود جلب کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی - خرم‌آباد شهری است که هر گوشه‌اش روایتگر گذشته‌ای کهن است. از دژ تاریخی شاپورخواست تا نقش‌ها و کتیبه‌هایی که حکایت دوران سلجوقیان را بازگو می‌کنند، این شهر هر بیننده‌ای را به سفری در زمان دعوت می‌کند.

 

 

 

خرم‌آباد، نگینی در تاج گردشگری جهان

 آبشار نوژیان با صدای جریان آبش و مناره آجری سلجوقی با معماری منحصر به فرد، جلوه‌ای از تاریخ و هنر ایران را به نمایش می‌گذارند.

ثبت جهانی آثار خرم‌آباد به معنای شناخته شدن این میراث برای تمام جهان است. این اتفاق نه تنها اهمیت تاریخی و فرهنگی شهر را برجسته می‌کند، بلکه مسئولیتی بزرگ برای حفاظت و معرفی آن به نسل‌های آینده ایجاد می‌کند.

اکنون خرم‌آباد به عنوان مقصدی فراتر از گردشگری محلی، نمادی از تمدن و فرهنگ ایرانی در سطح جهانی است.

در هفته گردشگری، فرصتی بی‌نظیر برای گردشگران فراهم است تا علاوه بر دیدن چشم‌اندازهای طبیعی و آثار تاریخی، با فرهنگ مردم محلی آشنا شوند و تجربه‌ای عمیق و به یادماندنی از زندگی و سنت‌های این سرزمین داشته باشند.

بازدید از خرم‌آباد، سفری است به دل تاریخ زنده و فرهنگی که همچنان با زندگی روزمره شهروندانش پیوند خورده است.

