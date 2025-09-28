رئیس اداره حفاظت محیط زیست زیرکوه از مشاهده یک قلاده پلنگ در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدعلی سجادی - جوان رئیس اداره حفاظت زیست شهرستان زیرکوه گفت: بیهقی یکی از کوهنوردان، و دوستداران طبیعت و محیط زیست زیرکوه حین حضور در یکی از مناطق شهرستان، موفق به مشاهده و عکسبرداری از یک قلاده پلنگ شد.

او افزود: مشاهده پلنگ در شهرستان زیرکوه بار‌ها گزارش شده بود، اما تصویربرداری از این گونه نادر و ارزشمند برای اولین بار در تیر امسال توسط یکی از محیطبانان شهرستان انجام شد.

 جوان با اشاره به اینکه این دومین باری است که با مشاهده پلنگ، تصویربرداری از آن در شهرستان انجام شده است، اظهار کرد: پلنگ ایرانی یکی از بزرگترین گربه سانان در معرض خطر انقراض است و در فهرست اتحادیه بین المللی حفظ طبیعت IUCN قرار دارد.

