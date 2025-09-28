مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس گفت: سود سهام عدالت در پایان هفته جاری به حساب دارندگان سهام عدالت واریز می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - ولی‌اله جعفری، مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: مرحله دوم سود تجمیع‌شده عملکرد سال مالی ۱۴۰۲ شرکت‌های سرمایه‌پذیر سهام عدالت در پایان هفته به حساب دارندگان سهام عدالت که مشخصات آنها در سامانه سجام تکمیل شده است، واریز خواهد شد که فرآیند واریز تا روز جمعه ادامه خواهد داشت.

جعفری تأکید کرد: در این مرحله نیز مانند مرحله اول پرداخت سود سهام عدالت سال مالی ۱۴۰۲ که اسفندماه ۱۴۰۳ به حساب دارندگان سهام عدالت واریز شد، منافع حاصل از سود سهام عدالت سنوات گذشته نیز با این سود تجمیع شده و به حساب سهامداران واریز می‌شود.

Iran (Islamic Republic of)
همایون زن
۱۴:۵۹ ۰۶ مهر ۱۴۰۴
سهام مردم بی عدالت کردن حالا میگن سهام عدالت کسی سهامی دیگه نداره حالا خودشان خبر دارند که 30%سهام یعنی چی برید کشکتون بسابید.خودتان هستیدکامنت
۳
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علی
۱۳:۰۳ ۰۶ مهر ۱۴۰۴
ای بدبخت ملت و مملکت مگر قراره چقدر سود بدهند که چندین ماه انرا در بوق و کرنا کرده اند با این سود میشود یک پفک خرید
۲
۳۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۵ ۰۶ مهر ۱۴۰۴
خب تو نگیر.همین که سریع زیر خبر نظر دادی معلومه خودت از همه پیگیر تری
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۶ ۰۶ مهر ۱۴۰۴
اگه دم دقیقه با مناسبت .بی مناسبت ..پاداش و تشویقی و تبریک و ..به جساب ملت میرختند مثل کازکنان رسمی شرکت نفت و گاز ..الان ملت کمتر اعترتض داشتند
هر چند هفته یکبار یک دفعه .. ۳۵میلیون کارکنان شرکت نفت بیحساب و کتاب شارژ میشه
۵
۱۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۰ ۰۶ مهر ۱۴۰۴
تو این مملکت همه جا تعطیل میشه الا کار کارکنان عملیاتی نفت و گاز که ثروت ایران رو میسازن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۷ ۰۶ مهر ۱۴۰۴
پس چرا از این ثروت گیر ما نمیاد
همه منتظر چندر غاز سهام عدالت هستند ؟
احتمالا پول ثروت ملی مملکت برای شما هزینه میشه
و خواص شارژ میشه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۴ ۰۶ مهر ۱۴۰۴
12:۵۰ نه مظلوم نمایی شرکت نفت نه کوبیدن کارمندان عادی ، حقوق و مزایا و پاداش همه ی مدیران شرکت های دولتی را شفاف کنید ، باید امکان استخراج و صادرات خصوصی نفت و گاز و پتروشیمی ایجاد و تقویت شود
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۸ ۰۶ مهر ۱۴۰۴
سلام درزمینه یارانه خانوار هم رسیدگی وپی گیری شود بعضی کارکنان بازنشسته یارانه شهریور ماه برایشان واریز نگردیده است ..
۵
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۹ ۰۶ مهر ۱۴۰۴
سلام باتوجه به تورم موجود درجامعه می بایست مبلغ سهام بیشتز ودو برابر این مبلغ از طریق شرکت های فوق سود واریز شود لطفا رسیدگی شود
۵
۱۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
حسين
۱۲:۰۵ ۰۶ مهر ۱۴۰۴
مگه مبلغ اينجا گفته شده?
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۴ ۰۶ مهر ۱۴۰۴
سهام عدالت بخوره تو سرتون ،هر چی ملت هیچی نمیگه روز به روز وقیح تر میشید
۶
۳۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۳ ۰۶ مهر ۱۴۰۴
اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن
۱۳
۲۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۵ ۰۶ مهر ۱۴۰۴
اون حرومزاده ها که منفی زدن به زودی گردنتان را خواهیم زد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۶ ۰۶ مهر ۱۴۰۴
هیچ اعتمادی نیست تا به حساب ملت واریز نشه
۷
۱۴
پاسخ دادن
United States of America
ناشناس
۱۱:۰۸ ۰۶ مهر ۱۴۰۴
تا حالا از خودتون پرسیدین چرا ابن همه دزد قاچاق چی تو کشور زیاده
۸
۱۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۷ ۰۶ مهر ۱۴۰۴
شما رییس اداره اماری یا با دزد قاچاقچی ها مراوده داری که اینقدر دقیق امارشون رو داری!یعنی فقط اینجا دزد قاچاقچی داره .هیچ جای دنیا دزد قاچاقچی نیست!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۳ ۰۶ مهر ۱۴۰۴
نه تو که میدونی بگو...
United States of America
ناشناس
۱۱:۰۷ ۰۶ مهر ۱۴۰۴
اگه عدالتی بود به هر ایرانی باید ۳۰۰ میلیون پرداخت شه
۹
۲۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۰ ۰۶ مهر ۱۴۰۴
بیرون گود نشستی میگی لنگ ش کن؟!!! $$$$$
وطن فروش خائن...
ایرانیان نیازی به نسخه ایرانی نماهای خارج نشین ندارن...
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۹ ۰۶ مهر ۱۴۰۴
اره 300 میلیون پول مفته که بییان به هر ایرانی بدن!لابد هزینه ابادانی و زیرساختهای فرهنگی اموزشی بهداشتی شهری امنیتی و نظامی هم به صورت خود رو بذرشو میپاشن خودشون رشد میکنند!!!از خودت نمیپرسی این همه حقوق کارمند کارگر بازنشسته نظامیو انتظامی از کجا مییاد
Iran (Islamic Republic of)
شهاب
۰۶:۰۴ ۰۷ مهر ۱۴۰۴
واقعا درسته سهام سود یکساله هفتصد هزار ینی مردم را به سخره گرفتن یعنی ملت را خوار و حقیر کردن ما مردم ایران که همه جا حضور داشتیم وباهرشیپور آماده باش جونمون و مالمون را گذاشتیم کف دستمون واهدا کردیم حقمون این نبود که با پول دوکیلو برنج درهر یکی دوسال آنقدر منت سرمون بیارید.افسوس از ماست که بر ماست
United States of America
ناشناس
۱۱:۰۶ ۰۶ مهر ۱۴۰۴
حقوق ی کامند مجلس چنده حقوق ی نماینده مجلس چنده ۳۰۰ میلیون تومن در هر ماه حقوق ی کارگر بدبخت شهرداریییی چنده در ماه خیلی باشه ده میلیون
۹
۱۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۷ ۰۶ مهر ۱۴۰۴
الان بازنشستگان هم زیاد نمی گیرند حداقل بازنشسته کشوری
United States of America
ناشناس
۱۱:۰۳ ۰۶ مهر ۱۴۰۴
خودتون. کشتین. اگه راس میگین حالا شششش ماهه که میگین ماوتفاوت فروردین میخواین بدین معوقه هارو میگین میخواین بدین اما همش وعده سر خرمنه
۳
۱۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۸ ۰۶ مهر ۱۴۰۴
کی عمل کردند شما اوضاع کشور ببین بعد انتظار معجزه داشته باشید
United States of America
ناشناس
۱۱:۰۱ ۰۶ مهر ۱۴۰۴
نیم کیلو پیاز میشه نیم کیلو الو نمیشه ی خاگی نمیشه به قول قدیمی ها یارانه سهام خجالت دو تا خاگ یا مو تخم مرغ نمیشه خجالت اوره
۳
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۲ ۰۶ مهر ۱۴۰۴
چی میگی ترجمه کن
United States of America
ناشناس
۱۱:۰۱ ۰۶ مهر ۱۴۰۴
نیم کیلو پیاز میشه نیم کیلو الو نمیشه ی خاگی نمیشه به قول قدیمی ها یارانه سهام خجالت دو تا خاگ یا مو تخم مرغ نمیشه خجالت اوره
۲
۷
پاسخ دادن
United States of America
ناشناس
۱۰:۵۸ ۰۶ مهر ۱۴۰۴
خجالت دار سهام خجالت خجالت بکشید
۲
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
م س
۱۸:۰۶ ۰۶ مهر ۱۴۰۴
سلام خدا به داد مردم برسه انشاالله
