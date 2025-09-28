باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - ولی‌اله جعفری، مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: مرحله دوم سود تجمیع‌شده عملکرد سال مالی ۱۴۰۲ شرکت‌های سرمایه‌پذیر سهام عدالت در پایان هفته به حساب دارندگان سهام عدالت که مشخصات آنها در سامانه سجام تکمیل شده است، واریز خواهد شد که فرآیند واریز تا روز جمعه ادامه خواهد داشت.

جعفری تأکید کرد: در این مرحله نیز مانند مرحله اول پرداخت سود سهام عدالت سال مالی ۱۴۰۲ که اسفندماه ۱۴۰۳ به حساب دارندگان سهام عدالت واریز شد، منافع حاصل از سود سهام عدالت سنوات گذشته نیز با این سود تجمیع شده و به حساب سهامداران واریز می‌شود.