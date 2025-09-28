شهروندخبرنگار ما به مناسبت هفته دفاع مقدس تصاویری از غبارروبی و عطرافشانی گلزار شهدا در روستای توآباد از توابع شهرستان آوج استان قزوین را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - هفته دفاع مقدس فرصتی برای بزرگداشت مقاومت، ایثار و فداکاری مردم کشورمان در برابر تجاوز‌های دشمنان بود؛ بنابراین هر ساله اقصی نقاط کشورمان با ویژه برنامه‌هایی به مقام والای شهدا؛ ایثارگران و جانبازان ادای احترام می‌کنند. این هفته نه تنها بازتابی از رخداد‌های نظامی و سیاسی آن روزهاست، بلکه نمادی از هویت جمعی، همبستگی اجتماعی و ارزش‌هایی مانند شجاعت، ایثار و پایمردی محسوب می‌شود.
به همین مناسبت برای زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا مردم ولایتمدار و دیندار روستای روستای توآباد از توابع شهرستان آوج استان قزوین به همراه جمعی از مسئولان مزار گلزار شهدا را غبارروبی و عطرتفشانی کردند.
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: حسین هاشمی - قزوین

غبارروبی و عطرافشانی گلزار شهدای روستای توآباد در هفته دفاع مقدس

غبارروبی و عطرافشانی گلزار شهدای روستای توآباد

