باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - سازمان ملل متحد در شامگاه شنبه، تحریمهای تسلیحاتی و سایر محدودیتها را علیه ایران بازگرداند. این اقدام پس از آن رخ داد که سه کشور اروپایی مکانیسم ماشه را فعال کردند و تحریم های سازمان ملل را بازگرداندند. تهران نیز هشدار داده که این اقدام بی پاسخ نخواهد ماند.
انگلیس، فرانسه و آلمان با ادعای نقض برجام از سوی ایران و ساخت تسلیحات هسته ای، بازگشت تحریمهای سازمان ملل را در شورای امنیت فعال کردند. ایران هرگونه تلاش برای دستیابی به سلاح هستهای را رد میکند.
خاتمه یافتن توافق هستهای ده ساله که در ابتدا بین ایران، انگلیس، آلمان، فرانسه، آمریکا، روسیه و چین منعقد شد، احتمالاً تنشها در خاورمیانه را تشدید خواهد کرد. این اتفاق تنها چند ماه پس از بمباران تأسیسات هستهای ایران توسط اسرائیل و آمریکا رخ میدهد.
تحریمهای سازمان ملل که در قطعنامههای شورای امنیت بین سالهای ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ تصویب شده بودند، در ساعت ۲۰:۰۰ به وقت منطقه شرقی آمریکا (۰۰:۰۰ به وقت گرینویچ) روز شنبه بازگردانده شدند. تلاشها برای به تأخیر انداختن بازگشت کامل تحریمها علیه ایران، در حاشیه گردهمایی سالانه رهبران جهان در سازمان ملل این هفته ناکام ماند.
وزرای امور خارجه فرانسه، انگلیس و آلمان پس از گذشت مهلت مقرر در بیانیهای مشترک اعلام کردند: «ما از ایران و تمامی کشورها میخواهیم که به طور کامل به این قطعنامهها پایبند باشند.»
تهران هشدار داده که پاسخی سخت خواهد داد. با این حال، مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران، روز جمعه تأکید کرد که ایران قصد خروج از معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای (انپیتی) را ندارد. ایران همچنین روز شنبه اعلام کرد که سفیران خود در انگلیس، فرانسه و آلمان را برای مشورت فراخوانده است.
روسیه با بازگشت تحریمهای سازمان ملل علیه ایران مخالفت کرده است. سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، روز شنبه در گفتوگو با خبرنگاران در سازمان ملل گفت: «این اقدام غیرقانونی است و قابل اجرا نخواهد بود.» وی افزود که در نامهای به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل هشدار داده که «اشتباه بزرگی» خواهد بود اگر وی بازگشت تحریمها علیه ایران را به رسمیت بشناسد.
وبسایت شورای امنیت سازمان ملل به سرعت در عصر روز شنبه به روزرسانی شد تا بازگشت تحریمها را منعکس کند.
دیپلماسی همچنان یک گزینه است
سه کشور اروپایی پیشنهاد کرده بودند که در ازای احیای دسترسی بازرسان هستهای سازمان ملل به ایران، رسیدگی به نگرانیها درباره ذخایر اورانیوم غنیشده و مشارکت در گفتوگو با آمریکا، بازگرداندن تحریمها را تا شش ماه به تأخیر بیندازند تا فضایی برای مذاکرات درباره یک توافق بلندمدت فراهم شود.
وزرای خارجه انگلیس، فرانسه و آلمان گفتند: «کشورهای ما به دنبال راههای دیپلماتیک و مذاکرات خواهند بود. بازگرداندن تحریمهای سازمان ملل به معنای پایان دیپلماسی نیست. ما از ایران میخواهیم که از هر اقدام تشدیدکنندهای خودداری کند و به پایبندی به تعهدات قانونی خود در چارچوب پادمانها بازگردد.»
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، مدعی شده بود که دیپلماسی همچنان یک گزینه برای ایران است و یک توافق، بهترین نتیجه برای مردم ایران و جهان خواهد بود. مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، پس از بازگشت تحریمهای سازمان ملل در بیانیهای گفت: «برای تحقق این امر، ایران باید گفتوگوهای مستقیم و سازنده را بدون اتلاف وقت یا ابهامآفرینی بپذیرد.» وی تأکید کرد تا زمانی که توافق جدیدی حاصل نشود، کشورها تحریمها را «بلافاصله برای تحت فشار قرار دادن رهبران ایران جهت انجام آنچه برای کشورشان درست و برای امنیت جهان بهترین است، اجرا کنند.»
با بازگشت تحریمهای سازمان ملل، ایران مجدداً تحت تحریمهای تسلیحاتی قرار میگیرد و هرگونه فعالیت غنیسازی اورانیوم، بازفرآوری و همچنین هر فعالیت مرتبط با موشکهای بالستیک قادر به حمل کلاهک هستهای، از جمله پرتابها، ممنوع خواهد شد.
سایر تحریمهایی که بازمیگردند شامل ممنوعیت سفر دهها فرد ایرانی، توقف داراییهای دهها فرد و نهاد ایرانی و ممنوعیت تأمین هرگونه اقلامی که میتواند در برنامه هستهای ایران مورد استفاده قرار گیرد، میشود.
بر اساس این تحریمها، تمام کشورها مجاز خواهند بود هر کالای ممنوعه تحت تحریمهای سازمان ملل را توقیف و معدوم کنند و ایران از کسب هرگونه منفعت در هر فعالیت تجاری در کشور دیگر که مربوط به استخراج اورانیوم، تولید یا استفاده از مواد و فناوری هستهای باشد، منع خواهد شد.
منبع: رویترز