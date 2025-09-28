جراحی پیچیده ستون فقرات در بیرجند توانایی راه رفتن را به بیمار عراقی بازگرداند

بیمار ۵۷ ساله اهل عراق، پس از سال‌ها تحمل درد و ناتوانی حرکتی ناشی از عود بیماری دیسک کمر و تنگی کانال نخاع، در یک عمل جراحی پیچیده‌ ۸ ساعته در بیمارستان رازی بیرجند، توانایی حرکت پا‌های خود را بازیافت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - بیمارستان رازی بیرجند میزبان بیماری از کشور عراق بود؛ بیمار خانمی ۵۷ ساله.

او در راه رفتن دچار اختلال می‌شود و از ناحیه کمر و پا دچار درد شدید؛ بیمار پس از پیگیری برای درمان برای عمل جراحی به بیرجند معرفی می‌شود.

دکتر قائمی متخصص مغز و اعصاب پس از بررسی‌های لازم او را تحت عمل جراحی قرار می‌دهد.

دکتر قائمی در این خصوص می‌گوید: ۴ مهره را تراشیدیم و نخاع کاملا آزاد شد و ریشه‌های عصبی را آزاد کردیم.

بیشتر بخوانید

او ادامه می‌دهد: در انتها با تکنیک خاصی پیچ گذاری انجام شد که مهره‌ها بعدا دچار سرُ خوردگی نشوند.

عمل جراحی ۸ ساعت زمان برد؛ بیمار از خدمات کادر درمان راضی است.

هم اکنون کادر درمان بیمارستان‌های مرکز استان از درمان بیماران خارجی استقبال می‌کنند.

دکتر احمدی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: در شهر بیرجند ۴ بیمارستان اصلی دانشگاهی داریم که ۳ بیمارستان مجوز گردشگری سلامت دارند.

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با شرکتی قرار داد بسته که رفت و آمد بیمار را تسهیل می‌کند.

