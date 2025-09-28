باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
آیا هوش مصنوعی می‌تواند جای نقاشان دیجیتال را بگیرد؟ + فیلم

نقاش و گرافیست در خصوص هوش مصنوعی و نقاشی دیجیتال توضیحاتی ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - عباس گودرزی، نقاش و گرافیست با حضور در برنامه صبحانه ایرانی در مورد هوش مصنوعی و نقاشی دیجیتال نکاتی بیان کرد.

 

 

 

